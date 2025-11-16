Alsungā brauc pa jaunam un bez maksas: transports pēc pieprasījuma
Kurzemē uzsākts pirmais transports pēc pieprasījuma, kas Alsungā (Kuldīgas novads) un Vānē (Tukuma novads) piedāvā bezmaksas, elastīgus braucienus starp tuvākajām apdzīvotajām vietām, lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitāti lauku teritorijās. Pilotprojekts “SuRuMo”, ko īsteno Kurzemes plānošanas reģions, testēs risinājumu līdz nākamajai vasarai, ļaujot pieteikt braucienus telefoniski vai lietotnē “Freelway”.
13. novembrī Alsungā ar pirmo pasažieru braucienu svinīgi atklāts jauns pārvietošanās veids Kurzemē – transports pēc pieprasījuma, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju ērti, elastīgi un bez maksas pārvietoties starp tuvākajām apdzīvotajām vietām pēc individuāla pieprasījuma, informē Kuldīgas novada pašvaldība.
Pakalpojums tiek īstenots kā Kurzemes plānošanas reģiona pilotaktivitāte "Interreg" Centrālbaltijas programmas 2021.–2027. gada projekta “SuRuMo” (“Sustainable Rural Mobility”) ietvaros un ir pieejams Alsungā un Vānē. Tas ir pirmais šāda veida risinājums Kurzemē.
“Kurzemes plānošanas reģionam ir svarīgi meklēt un izmēģināt jaunus risinājumus, kas palīdzētu uzlabot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, īpaši mazāk apdzīvotās teritorijās. Iespēja ērti un savlaicīgi nokļūt vajadzīgajā vietā ir būtisks priekšnoteikums reģiona attīstībai, jo tā ietekmē cilvēku spēju būt aktīviem – nokļūt darba vietā, skolā, saņemt pakalpojumus un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Transports pēc pieprasījuma ir jauns pakalpojuma veids, kas līdz aptuveni nākamā gada vasarai tiks testēts Alsungā un Vānē, lai izvērtētu tā lietderību un ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu. Šī pieredze nākotnē būs vērtīga, plānojot līdzīgus risinājumus arī citviet, gan reģiona, gan valsts līmenī. Aicinu iedzīvotājus aktīvi izmantot šo iespēju un dalīties pieredzē – jo tieši no jūsu atsauksmēm būs atkarīgs, kā šādi risinājumi varētu attīstīties turpmāk,” uzsver Evita Ozoliņa, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja.
Atklāšanas pasākumā Alsungas kultūras namā piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji, Kuldīgas novada pašvaldības vadība, iedzīvotāji no Alsungas un Vānes, kā arī mediji.
“Ir patiess prieks, ka Alsunga izvēlēta kā viena no pilotvietām šī jaunā pakalpojuma ieviešanai. Tā būs vērtīga pieredze gan Alsungai, gan visam Kuldīgas novadam, jo palīdzēs saprast, kā transports pēc pieprasījuma var uzlabot iedzīvotāju ikdienu un piekļuvi pakalpojumiem. Alsungā ir aktīva un saliedēta kopiena, kas iesaistās dažādās iniciatīvās un ir gatava izmēģināt jaunas iespējas. Šis risinājums dos praktisku pieredzi, kas nākotnē var palīdzēt noteikt sabiedriskā transporta attīstības virzienus visā novadā,” stāsta Inese Astaševska, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja.
Par pirmajiem pasažieriem, kuri izmēģināja jauno transporta pēc pieprasījuma pakalpojumu, kļuva Juris Lipsnis – populārākais gids Alsungā, autentisks suits un suitu dūdenieks, kā arī Dace Miķelsone – suitene, lieliska audēja un Dižsuitu dejotāja. Viņi uz atklāšanas pasākumu Alsungas kultūras namā ieradās, izmantojot jauno mobilitātes risinājumu no Kuldīgas uz Alsungu, un dalījās savos pirmajos brauciena iespaidos. Pasākuma vadītāja bija Kurzemes Radio personība Adelīna Anna Ziemele, kura sirsnīgi sagaidīja pirmos braucējus un viesus, veidojot īpaši siltu un svinīgu atmosfēru.
Transports pēc pieprasījuma ir jauns pārvietošanās veids, kas apvieno sabiedriskā transporta un taksometra priekšrocības. Jaunā pakalpojuma mērķis ir pārbaudīt un attīstīt mobilitātes risinājumus, kas pielāgoti lauku teritoriju vajadzībām, veicinot ērtu, pieejamu un iedzīvotāju ikdienas vajadzībām piemērotu pārvietošanos.
No Alsungas ciema būs iespējams doties uz Kuldīgu un Jūrkalni, savukārt no Vānes ciema – uz Kandavu un Sabili, braucienos abos virzienos. Galamērķi tika noteikti, projekta darba grupai sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, analizējot viņu vajadzības un pārvietošanās paradumus.
Braucieni tiek organizēti atbilstoši pieprasījumam, un tos var pieteikt līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14:00, gan telefoniski, zvanot uz 262 333 22, gan lietotnē “Freelway”. Pakalpojums ir pieejams katru dienu no plkst. 04:00 līdz 23:00, izņemot valsts svētku dienas, un to var izmantot gan iedzīvotāji, gan viesi, kas uzturas pilotteritorijās.
Vienlaikus projekta ietvaros tiek ieviesta un testēta arī lietotne “Freelway”, kas palīdz pieteikt transportu pēc pieprasījuma pakalpojumu, kā arī savieno tuvumā esošos pasažierus un autovadītājus, ļaujot ērti organizēt kopbraukšanas iespējas.
Par “SuRuMo” projektu: “SuRuMo” pilotaktivitātes Ķūļciemā, Alsungā, Pļavās un Vānē īsteno Kurzemes plānošanas reģions projekta “SuRuMo” (“Sustainable Rural Mobility”/“Ilgtspējīgi mobilitātes risinājumi lauku apvidos”) ietvaros. Tā mērķis ir pārbaudīt un attīstīt mobilitātes risinājumus lauku teritorijām, lai veicinātu ilgtspējīgu un pieejamu pārvietošanos. Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālbaltijas programmas 2021.–2027. gadam atbalstu.