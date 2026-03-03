Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - britu kriminālseriāls, latviešu dēkaiņa stāsts, žāvētas ķirzakas un transvestītu šovi
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties britu kriminālseriālu "Grāmatnieks Buks un noziegumu lappuses", dokumentālu stāstu "Ar mīlestību no okeāna" un ceļojumu šova "Četri uz koferiem" dalībnieku piedzīvojumus Singapūrā un Taizemē.
Izvēle nebija nejauša
Londona, 1946. gads. Geibriels Buks apvieno darbu antikvāro grāmatu veikalā ar savu vaļasprieku – noziegumu izmeklēšanu.
Lai gan Geibriels ir laimīgi precējies ar Trotiju, viņu laulība ir fiktīva, jo pēckara Anglijā homoseksualitāte bija aizliegta. Kad veikalā ierodas jaunais palīgs Džeks, atklājas, ka viņa izvēle nemaz nav bijusi nejauša.
Vienatnē pāri okeānam
"Ar mīlestību no okeāna" ir pērn aizsaulē aizgājušā ceļotāja Kārļa Bardeļa dokumentāls stāsts par Indijas okeāna šķērsošanu vienatnē. Bardelis viens pats ceļoja airu laivā, finišējot Somālijā, viņa tālākais ceļš veda ar velosipēdu pāri Āfrikai, lai atgrieztos savā pasaules apceļošanas sākumpunktā – Ludericā, Namībijā.
2021. gadā, spītējot visiem pārvietošanās ierobežojumiem, Kārlis atrada veidu, kā turpināt pasaules apceļošanu, lai pēc pārairētā Klusā okeāna dotos pāri jau nākamajiem ūdeņiem. Atgriezies Āzijā, ar airu laivu viņš devās pāri Indijas okeānam un tālāk ar velosipēdu veica vairāk nekā 5000 kilometru garu posmu pāri Āfrikai, nonākot uz tā paša moliņa, kur 2016. gadā uzsāka šo ceļojumu, – Ludericā, Namībijā. Filmā Kārlis ļauj ieskatīties savos sirdspilnākajos pārdzīvojumos, un, ja šķiet, ka viena no vistuvāko cilvēku aiziešanām, kamēr atrodies Indijas okeāna vidū, ir vilnis, pēc kura dzīvei būtu jāpiešķir pastraume, – Kārļa laivu apmet, salūst laivas stūre, vējš aiznes tieši iekšā Somālijā –, tad ir jāizķepurojas, palīgā saucot dažādu valstu pārstāvjus, to skaitā Somālijas armiju un vietējos zvejniekus, lai atkal atgrieztos Somālijas krastos un vēlāk ceļu turpinātu uz velosipēda pāri Āfrikai, pasaules apceļošanu noslēdzot 2024. gada aprīlī.
Žāvētas ķirzakas un transvestītu šovi
Skatītāju iemīļotais ceļojumu šovs "Četri uz koferiem" dodas uz kontrastiem bagāto Singapūru un saulaino Taizemi!
Ceļā dodas raiba četrotne – dziedātāja Marija Naumova, mūziķis Jānis Pētersons, šefpavārs Elmārs Tannis un grima meistare Dita Grauda. Jau no 28. februāra kanālā "360" redzams, kā viņi ne tikai baudīs Āzijas eksotiku, bet arī centīsies tikt galā ar neparedzamiem izaicinājumiem, ko sagatavojuši cits citam.
Kā pirmā atbildību par grupas plāniem un budžetu uzņemsies dziedātāja Marija Naumova, kas grupu iepazīstinās ar moderno Singapūru. Lai gan pilsēta ir viena no dārgākajām pasaulē, Marija pierādīs, ka iespaidus var gūt arī bez maksas, baudot grandiozo strūklaku šovu pie pilsētas promenādes. Tomēr lielākais izaicinājums četrotni gaidīs vakariņās – visiem četriem būs jāpaēd, iekļaujoties 20 eiro. Ja budžets tiks pārsniegts, grupa zaudēs 200 eiro no kopējā maciņa. Vai ceļotājiem tas būs pa spēkam? Eksotikas cienītājus pārsteigs arī neparasta vizīte vietējā aptiekā, kur plauktos gozējas žāvētas ķirzakas, kā arī smakojošā augļa duriāna degustēšana.
Ceļojuma otrajā daļā vadības grožus pārņems Jānis Pētersons, vedot ceļotājus uz Taizemes sirdi Bangkoku. Jānis saviem biedriem sarūpējis naktsmājas visai dīvainā viesnīcā. Kā saka Marija, viņas istabā ir logs, taču šķiet, ka to neviens nav mazgājis kopš viesnīcas uzbūvēšanas... Pirmajā vakarā Jānis vēlas visus vest uz tradicionālo restorānu, taču pēkšņi visi plāni pajuks. Kas īsti notika? Tāpat skatītāji varēs novērtēt četrotni tradicionālos tērpos, apmeklējot krāšņos tempļus, kā arī sekot līdzi viņu gaitām kulinārijas meistarklasē un košā transvestītu šovā, kas ir neatņemama Bangkokas vizītkarte.
Turpretim šefpavārs Elmārs Tannis izvēlēsies neierastu maršrutu – nelielu salu netālu no Pataijas, kur masveida tūrisms vēl nav paspējis iesakņoties. Kamēr Elmārs sola mieru un atpūtu pie baseina, grupa mēģinās saprast, ko iesākt uz salas, kuru var apiet 30 minūtēs. Ceļojuma noslēguma daļa uzticēta grima meistarei Ditai Graudai, kura nolēmusi grupu lutināt ar pieczvaigžņu luksusu Pataijā. No dārgiem kokteiļiem uz debesskrāpju jumtiem līdz koka arhitektūras šedevriem – Ditas plāns viennozīmīgi liks pārējiem ceļabiedriem aizdomāties par budžeta robežām. Vai visam pietiks naudas? To visu lūkojiet kanālā "360" un "Tet+".