Ogres dzimšanas dienas koncertā godināts ogrēnietis Jānis Čubars
Ogres novada Kultūras centrā ar sirsnīgu koncertu tika svinēta Ogres 98. dzimšanas diena un komponista Jāņa Čubara 40 gadu jubileja, pulcējot populārus Latvijas mūziķus un radot īpašu svētku noskaņu. Pasākums kļuva par tradīciju turpinājumu, apvienojot novadniekus un viesus kopīgās dziesmās un aplausos.
Kā informēja Ogres novada pašvaldībā, koncertā Jāņa Čubara radītie skaņdarbi un tautā mīlētas latviešu dziesmas izskanēja iemīļotu mūziķu izpildījumā. Ogres pilsētu un Jāni Čubaru svētkos sveica Andris Ērglis, Mārtiņš Kanters, Nikolajs Puzikovs, Monta Čubare, Marta Ritova, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Normunds Pauniņš, Ivars Makstnieks, Mārtiņš Jātnieks, Atis Ieviņš un Olafs Bergmanis.
Visu koncerta laiku Ogres novada Kultūras centra Lielo zāli piepildīja īpaša svētku atmosfēra. Pasākuma apmeklētāji kopā ar mūziķiem vienojās dziesmās, radīja gaismas mūziku ar telefonu lukturīšiem un koncerta noslēgumā dāvāja skaļus aplausus.
Ogres pilsētas dzimšanas diena Ogres novada Kultūras centrā jau tradicionāli tiek svinēta kopā ar novadniekiem – talantīgiem māksliniekiem, mūziķiem un radošām personībām, kuru sirdīs Ogre ieņem īpašu vietu. Šis gads nebija izņēmums, turklāt ogrēniešiem un pilsētas viesiem bija lieliska iespēja vienlaikus svinēt divas skaistas jubilejas un baudīt Latvijā populāriem mūziķiem bagātu koncertu.