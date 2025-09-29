Rotko muzejs dāvinājumā no mākslinieka ģimenes saņēmis divus Rotko oriģināldarbus
Rotko muzejs Daugavpilī no mākslinieka ģimenes privātkolekcijas saņēmis divus vērtīgus Marka Rotko oriģināldarbus.
Dāvinājumam izraudzītos agrīnā daiļrades posma zīmējumus muzejam pasniedza mākslinieka meita Keita Rotko Prizela sava tēva 122. dzimšanas dienas pasākumā. Dāsnais ziedojums būtiski papildina muzeja krājumu un stiprina Rotko mākslas klātbūtni viņa dzimtenē.
Rotko muzejā informēja, ka dāvinājumā saņemtie darbi - “Sievietes akts stāvus” (1934/1935. Bondpapīrs, grafīts) un “Sieviete pusguļus uz dīvāna” (1937. Bondpapīrs, tinte) - ir Rotko agrīnās figurālās jaunrades paraugi. Tajos spilgti atklājas īpašais mākslinieciskais redzējums, kas vēlāk uzplauks viņa leģendārajās abstrakcijās.
Muzeja direktors Māris Čačka uzsvēra, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs brīdis Rotko muzejam, Daugavpilij un Latvijai: “Saņemt šos intīmos, agrīnos darbus no mākslinieka ģimenes mums kā muzejam nozīmē privilēģiju izvērst un padziļināt dialogu starp Rotko radošā ceļa pirmsākumiem un viņa vēlākajiem darbiem, kas kardināli mainīja pasaules mākslas vēstures gaitu. Esam dziļi pateicīgi Keitai Rotko Prizela un visai Rotko ģimenei par dāsnumu un uzticību. Šis dāvinājums bagātinās mūsu pētniecisko kapacitāti, iedvesmos apmeklētājus un stiprinās Rotko muzeja lomu kultūras atmiņas saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā.”