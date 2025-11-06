"Konvencija sargā, populisms posta!": arī Cēsīs protestē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Ceturtdienas vakarā protestā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas Cēsīs vienojās vairāki simti cilvēku, aģentūrai LETA pavēstīja aculiecinieks. Pasākumā bijušas gan uzrunas, gan kopīgas dziesmas. Sanākušie bija parūpējušies arī par plakātiem, piemēram "Konvencija sargā, populisms posta!"
Protests aizritējis bez starpgadījumiem. To uzraudzījusi gan Valsts policija (VP) un Pašvaldības policija, gan pasākuma rīkotāju nozīmētie atbildīgie.
Jau ziņots, ka saskaņā ar VP aplēsēm Doma laukumā Rīgā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas ceturtdienas vakarā pulcējušies vismaz 10 000 iedzīvotāju.
Starp sanākušajiem ir gan ģimenes ar maziem bērniem, gan arī gados vecāki cilvēki. Protesta dalībniekiem pievienojās arī Saeimas deputāti, tostarp no "Jaunās vienotības".
Sanākušie ar plakātiem aicina neizstāties no Stambulas konvencijas. Manāmi arī plakāti, kuros attēlotas trīs zvaigznes, iedvesmojoties no Brīvības pieminekļa.
Sanākušie rokās tur Latvijas un Eiropas Savienības karogus, kā arī izmanto telefona zibspuldzes un citus apgaismes rīkus. Atsevišķi dalībnieki tērpušies tautas tērpu elementos. Daudzi ir uzvilkuši mugurā sarkanas drēbes, kā to aicināja pasākuma organizatori.
Notiekošo uzrauga liels skaits likumsargu, kuri ir manāmi ne tikai Vecrīgas sirdī, bet arī tās apkārtnē.
Lai gan Saeima gala lēmuma pieņemšanu par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas atlikusi, protesta organizatori iepriekš lēsa, ka pasākumā varētu piedalīties vairāk nekā 5000 cilvēku.
Protesta akcijas pret Latvijas izstāšanos no konvencijas ceturtdienas vakarā notiek arī citās Latvijas pilsētās un ārzemēs.
Kā ziņots, šoruden opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" Saeimā iesniedza likumprojektu par Stambulas konvencijas denonsēšanu, un to atbalstīja ne tikai citas opozīcijas partijas - Nacionālā apvienība, "Apvienotais saraksts" un "Stabilitātei" -, bet arī valdošajā koalīcijā ietilpstošā Zaļo un zemnieku savienība. Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja valdošajā koalīcijā esošā "Jaunā vienotība" un "Progresīvie". Ar balsu vairākumu likumu izdevās pieņemt.
Ievērojama sabiedrības daļa izrādīja neapmierinātību par pieņemto lēmumu, un Valsts prezidents likumu par Stambulas konvencijas denonsēšanu atdeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.
Saeima šonedēļ prezidenta izbrāķēto likumu nodeva skatīšanai Ārlietu komisijā, nosakot par priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu gadu. Tas faktiski nozīmē, ka likums par izstāšanos no konvencijas būs jāpārskata nākamajam Saeimas sasaukumam.
Vairums ekspertu un nevalstisko organizāciju, kas strādā ar vardarbības novēršanas jautājumiem, iebilst pret ieceri izstāties no konvencijas, paužot bažas, ka tas mazinās cietušo aizstāvēšanu pret vardarbību un negatīvi ietekmēs Latvijas starptautisko tēlu Rietumu sabiedroto acīs.
Aizvadītajā trešdienā protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pie Saeimas pulcēja ap 5000 cilvēku, kļūstot par vienu no daudzskaitlīgākajiem pēdējos gados. Savukārt iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" par aicinājumu Valsts prezidentam likumu atdot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai parakstījās vairāk nekā 67 000 cilvēku.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.