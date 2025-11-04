No Rīgas līdz Madridei - Eiropu vieno protests pret Latvijas lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas
Latvijas Saeimas lēmums izstāties no Stambulas konvencijas, kas aizsargā sievietes no vardarbības, izraisījis plašu rezonansi gan Latvijā, gan ārvalstīs. 6. novembrī pret šo lēmumu protestēs ne tikai latvieši, bet arī citu valstu iedzīvotāji, tostarp Igaunijā, Lietuvā un vairākās Eiropas pilsētās.
“Igaunijā, tostarp Tartu, mēs pulcēsimies, lai paustu atbalstu Latvijas sabiedrībai. Nāc kopā ar mums un parādi solidaritāti tiem, kuri iestājas pret vardarbību pret sievietēm un ģimenes vardarbību,” teikts “Progressiivid” kustības paziņojumā.
Protesti plānoti ne vien Tartu un Rīgā, bet arī Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs, Viļņā, Tallinā, Londonā, Stokholmā, Briselē, Vīnē, Berlīnē, Hāgā, Oslo un Madridē.
Kā zināms, Saeima pagājušajā nedēļā ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm atbalstīja likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Iniciatīvu iesniedza opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), un to atbalstīja arī Nacionālā apvienība (NA), “Apvienotais saraksts” (AS) un “Stabilitātei!”, kā arī valdošās koalīcijas pārstāvji no ZZS. Pret izstāšanos balsoja partijas “Jaunā vienotība” un “Progresīvie”.
Pagājušajā nedēļā pie Saeimas notikušais protests pret izstāšanos no konvencijas pulcēja ap 5000 dalībnieku, kļūstot par vienu no lielākajiem pēdējo gadu laikā.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Lielākā daļa ekspertu un nevalstisko organizāciju, kas strādā ar vardarbības novēršanas jautājumiem, uzsver, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas var vājināt cietušo aizsardzību un pasliktināt Latvijas starptautisko reputāciju Rietumu sabiedroto acīs.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents pirmdienas pēcpusdienā paziņoja, ka nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai likumu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas. Turklāt prezidents aicina šī jautājuma izlemšanu nodot nākamajai Saeimai. Nākamās parlamenta vēlēšanas notiks 2026. gada rudenī.
Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā 2023. gada 1. maijā. Tā ir Eiropas Padomes starptautiska vienošanās, kas paredz koordinētu politiku, lai aizsargātu sievietes no visiem vardarbības veidiem un stiprinātu valstu spēju novērst un izmeklēt šādus noziegumus. Konvencija uzliek par pienākumu nodrošināt krīzes centrus, diennakts palīdzības tālruņus, specializētu atbalstu seksuālas vardarbības upuriem un aizsardzību bērniem, kas bijuši vardarbības liecinieki.