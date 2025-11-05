Tas ir kā “ātrais kredīts” - Kučinskis par valsts parādu
Opozīcijas deputāts Māris Kučinskis (AS) valsts parādu nākamā gada budžetā salīdzina ar "ātro kredītu" ņemšanu.
Trešdien Saeimas ārkārtas sēdē, kurā tiek debatēts par nākamā gada budžetu, Kučinskis norādīja, ka valsts budžets nav nekas sarežģīts. "Iespējams, ka to ir sarežģījuši grāmatveži un finansisti, jo katram jau no mums ir budžets, citam no algas līdz algai, citiem ģimenes budžets," skaidroja Kučinskis.
Skepsi deputāts pauda par to, ka dažādu nepieciešamību nodrošināšanai notiek naudas aizņemšanās. Politiķis valsts parādu salīdzināja ar ātro kredītu ņemšanu savu vajadzību apmierināšanai - lai arī sākotnēji problēmas tiek atrisinātas, vēlāk pienāk pirmie maksājumi.
Viņš pauda bažas par nākamo valdību, jo tai "pilnīgi nopietni nāksies veikt reformas valsts pārvaldē", lai rastu finanšu līdzekļus.
"Brīnumi notiek tikai pasakās, kaut ko atrast var tikai ar smagu darbu," teica Kučinskis, sakot, ka nākotne "neizskatās pārāk rožaini".
Arī Kučinskis, līdzīgi kā viņa partijas biedrs Edgars Tavars (AS), debatēs akcentēja, ka strādās, lai sniegtu priekšlikumus finanšu ietaupījumiem.
Runājot par darbu pie ietaupījumu rašanas, Kučinskis aicināja nākamajai Saeimai "šādus mājasdarbus" neatstāt un strādāt tā, lai rastu risinājumus tagad.
Deputāts Ingmārs Līdaka (AS) teica, ka pašlaik Saeimā tiek darīts tas, ko nevajag darīt, proti, nākamā gada budžets tiek skatīts pilnmēness laikā.
Līdaka pauda bažas, ka šis budžets ir diezgan pilns ar paradoksiem, piemēram, "zaļo paradoksu".
Viņš sacīja, ka tuvāko gadu laikā jāpalielina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, taču vienlaikus tiek samazināts budžets iestādei, kas par to ir atbildīga - Dabas aizsardzības pārvaldei. "Vai tas nav paradokss?" vaicāja deputāts.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti trešdien ārkārtas sēdē sāka skatīt nākamā gada valsts budžetu un to pavadošo likumprojektu pakotni.