"Labāk nekā Lielbritānijā vai Francijā," 26 gadus vecs brits pārceļas uz Krieviju un piedzīvo kultūršoku
Katru gadu simtiem Rietumvalstu iedzīvotāju pārceļas uz Krieviju, meklējot "tradicionālās vērtības", kuras, viņuprāt, Rietumos ir izzudušas. Daudziem realitāte izrādās tālu no gaidītā: augstas cenas, FSB nopratināšanas, rasisms, konflikti un finansiāli zaudējumi.
Pēc pilna mēroga kara pret Ukrainu sākuma Krievijas varas iestādes aktīvi sāka veicināt tā dēvēto "ideoloģisko imigrāciju". 2024. gadā Vladimirs Putins parakstīja dekrētu par humāno atbalstu ārvalstniekiem, kuri piekrīt "tradicionālajām garīgi tikumiskajām vērtībām".
Viņi var saņemt uzturēšanās atļauju bez eksāmeniem krievu valodā un Krievijas vēsturē. Oficiālie kanāli apgalvo, ka kopš 2024. gada 1. septembra iesniegti vairāk nekā 2,3 tūkstoši pieteikumu pagaidu uzturēšanās atļaujai.
"Ideoloģisko imigrantu" blogi apstiprina, ka pārliecība — dažkārt visai radikālā formā — ir galvenais dzinējspēks šo cilvēku dzīvē.
"Putins ir malacis, bet visi pārējie ir s**di!"
Britu jūtūberis Bens, kurš pārcēlies uz Krieviju, ir viens no šādiem jaunajiem Krievijas iedzīvotājiem un konservatīvu ideju piekritējs. Savos video viņš stāsta par ikdienas dzīvi Kurskā, kur dzīvo kopā ar krievu sievu.
Neraugoties uz izteikti labēji konservatīvo pasaules uzskatu, Bena video noformējums drīzāk norāda uz kreisām idejām un komunismu. Tā vai citādi, pēc 26 gadus vecā brita teiktā, pārcelšanās uz Kursku viņam tomēr kļuva par kultūršoku.
Sižetā "Pārcelšanās uz Krieviju no Rietumiem" viņš sākumā slavē mītnes zemi: cilvēki esot ļoti atvērti un laipni, drošības situācija Kurskā — labāka nekā Lielbritānijā vai Francijā. Kurskā ir skaists parks, un visur pieejams Wi-Fi.
Lai parādītu vietējo iedzīvotāju labvēlību, Bens jautā vecākai kaimiņienei, ko viņa domā par savu valsti un par laikapstākļiem. Kaimiņiene atbild: "Mēs ļoti mīlam Putinu! Labs cilvēks, brīnišķīgs!… Īstens krievu cilvēks. Bet visi pārējie — sdi!**"
Pēc tam šī jaukā kaimiņiene turpina skaidrot britam, ka ar dzīvi Krievijā ir ļoti apmierināta, un izdara secinājumu: "Vēl ir arī sdi, bet mēs tos iznīcināsim, lai tie mums netraucētu dzīvot!**"
Gados vecā sieviete izteica līdzjūtību amerikāņiem, paskaidrojot, ka ASV klimats ir slikts, afroamerikāņu ir daudz un vispār dzīvot esot grūti. Pēc šīs kaimiņienes tirādes Bens pāriet pie Krievijas kritikas.
Pārāk daudz abortu un šķiršanos
Bens norādīja, ka Krievijas tēls kā "pēdējais morālo un reliģisko vērtību bastions Eiropā" pilnīgi neatbilst realitātei. "Man žēl jūs pievilt, bet Krievija nav tā paradīze, kādu jūs to iztēlojaties," viņš sacīja.
Viņš atklāti saka, ka problēmas, kas, viņaprāt, "iznīcina Rietumus" — šķiršanās, aborti un nepilnas ģimenes — Krievijā ir ļoti izplatītas. Viņš uzsver, ka valstī ir ļoti augsts šķiršanos līmenis, daudz vientuļo māšu, un tas tiek uzskatīts par normu.
Nepietiekamo krievu valodas zināšanu dēļ Benam nākas sastapties ar nievājošu attieksmi — cilvēki viņu atklāti sauc par muļķīti. Pēc viņa teiktā, Maskavā un Sanktpēterburgā cilvēki ir pieraduši pie ārzemniekiem, taču reģionos jābūt gatavam dažādai reakcijai uz sliktu krievu valodu.
Bens sūdzas arī par elementāras pieklājības trūkumu un krievu nevēlēšanos domāt par citiem cilvēkiem sabiedriskās vietās. Īpaša tēma ir birokrātija — saviem klejojumiem pa papīru elli blogeris veltījis daudz laika savos video.
Dokumentu kārtošanas laikā Bens samaksāja apmēram 6000 Lielbritānijas mārciņu par medicīniskajām pārbaudēm, kuru rezultātā viņam sākotnēji paziņoja, ka viņam ir nāvējoša infekcijas slimība, bet jau nākamajā dienā šī diagnoze netika apstiprināta.
Neraugoties uz to, daļa "jauno krievu" turpina apgalvot, ka pārcelšanās bijusi pareizā izvēle. Blogeris stāsta, ka šī kļūda gandrīz noveda pie priekšlaicīgas nosirmošanas — viņš jau domājis, ka nomirs 24 stundu laikā. Viņu pārsteidz, ka neviens pat neiedomājās atvainoties.
Turklāt, pirmoreiz iebraucot Krievijā, britu sešas stundas pratināja FSB darbinieki uz Krievijas–Igaunijas robežas. Neraugoties uz visu iepriekš minēto, viņš pagaidām neplāno aizbraukt.
Bena stāsts pagaidām uzskatāms par salīdzinoši vieglu — ar viņu nekas patiešām briesmīgs nav noticis. Mazāk paveicās Heiru ģimenei no ASV, kura zaudēja visu savu naudu.
"Dievs mums lika būt šeit"
Neatkarīgais izdevums "Ļudi Baikala" publicēja stāstu par Heiru ģimeni, kura pārcēlās no ASV uz Krieviju un kuru apkrāpa vietējais mācītājs. Ģimene palika bez naudas un bez skaidrām perspektīvām, ar ko tagad dalās savā "YouTube" blogā.
Pirms pārcelšanās Heiri dzīvoja Teksasā, uzturēja nelielu saimniecību un nodarbojās ar sīko biznesu. Laulātie savu aizbraukšanu skaidroja ar neapmierinātību ar ASV politiku, drošības jautājumiem un LGBT dienaskārtības ietekmes pieaugumu. Viņi sevi dēvēja par ideoloģiskajiem imigrantiem.
61 gadu vecais Leo, 51 gadu vecā Šantela un viņu trīs dēli vecumā no 10 līdz 16 gadiem iebrauca Krievijā 2023. gada decembrī. Maskavā viņus sagaidīja amerikāņu blogeris Džozefs Rouzs un viņa sieva Svetlana, kura nodarbojas ar imigrācijas konsultēšanu. Šie paši konsultanti parādījušies arī vairāku citu uz Krieviju pārcēlušos ārzemnieku blogos.
Leo un Šantela Heiri sniedza intervijas valsts medijiem, atbalstīja Putinu un karu pret Ukrainu. Viņi apgalvoja, ka Krievija cīnās ar "sātaniskajiem spēkiem", un kļuva par teju paraugmodeļa ideoloģiskajiem imigrantiem.
Realitāte trāpīja uzreiz: viņi ļoti ilgi nespēja īrēt mājokli — neviens no namīpašniekiem nevēlējās viņus reģistrēt. Leo pieļauj, ka tas saistīts ar nevēlēšanos maksāt nodokļus.
"Es neesmu pārliecināts, ka krievi saprot, kas ir īsta nodokļu sistēma," viņš uzskata. Beigās, ar paziņu palīdzību, tika panākta vienošanās ar baptistu mācītāju Vitaliju Vlasenko (Krievijas Evaņģēliskās savienības ģenerālsekretāru). Ģimeni no Amerikas izmitināja Vlasenko fermā.
Mājokli viņiem piešķīra bez maksas apmaiņā pret palīdzību saimniecībā. Pirmie Heiru video no Krievijas bija pozitīvi un rādīja ikdienas un reliģisko dzīvi.
Pēc dažām nedēļām ģimene nolēma ieguldīt savus ietaupījumus, lai nopirktu māju un uzsāktu biznesu. Viņi nodeva naudu mācītāja dēlam — Daniilam Vlasenko.
23 gadus vecais Daniils apmainīja dolārus un kriptovalūtu pret rubļiem — kopā sanāca pieci miljoni rubļu — un piedāvāja Heiriem "kļūt par investoriem". Galu galā šīs kopīgās investīcijas neizdevās.
Kad Heiri sāka pieprasīt visas summas atdošanu ar procentiem, Daniils atzina parādu, taču paziņoja, ka nespēj to atmaksāt uzreiz. Policija atteicās ierosināt krimināllietu. Tagad Šantela un Leo savu stāstu stāsta visiem, paužot sašutumu par "Dieva cilvēku" viltību.
"Kas zina, kā sazināties ar Vladimiru Putinu?" — saviem sekotājiem jautā Šantela Heira. "Mēs ceram, ka prezidents Putins uzzinās par mūsu situāciju un palīdzēs," viņu atbalsta vīrs Leo.
2024. gada oktobrī ģimene pārcēlās uz nelielu pilsētu vairāku simtu kilometru attālumā no Maskavas. Heiru dēli vairs nav pārliecināti, ka vēlas palikt Krievijā, taču vecākā paaudze neplāno atgriezties ASV. Pat pēc Donalda Trampa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās viņi paziņoja, ka paliks Krievijā. Viņi uzskata, ka "Dievs viņiem licis būt tieši šeit". Pēc Leo teiktā, Krievija nav vainīga pie tā, kas ar viņiem noticis.
Rasistisku kaimiņu uzbrukums
Nepaveicās arī Austrālijas pilsonei Fransīnai Villai, kura no ASV pārcēlās uz Krieviju. Austrālijas izdevums "ABC News" publicēja savas tautietes stāstu, no kura izriet, ka sākumā viņai viss patika, taču realitāte drīz vien panāca.
Intervijā Krievijas valsts televīzijas kanālam RT, kas tika sniegta gadu pēc pārcelšanās uz Maskavu, Fransīna Villa sacīja: "Es jūtos brīva, dzīvojot Krievijā, jo šeit neatkarīgi no diennakts laika varu iziet uz ielas un justies droši."
"Kad Krievijas valsts mediji publicē slavinošus materiālus par imigrantiem, kuri sajūsmināti stāsta par savu jauno dzīvi, pilna aina parasti netiek parādīta," raksta Austrālijas izdevums. Šā gada augustā viņa "Instagram" publicēja video ar asiņainu seju.
"Šodien viņi man uzbruka ar dūrēm," viņa sacīja. "Es biju ar bērnu. Tieši sejā."
Pēc Fransīnas teiktā, uzbrukumu izdarījuši kaimiņi rasistisku aizspriedumu dēļ.
Turklāt Villa apgalvo, ka kaimiņi nomainījuši slēdzenes viņas dzīvoklī un atslēguši elektrību.
"Ukrainai uzspiež LGBT dienaskārtību!"
Arī Dereks Hofmans ar ģimeni no ASV atbalstīja karu un kļuva par Krievijas valsts propagandas daļu. Antivakseris un tradicionālo vērtību piekritējs Dereks Hofmans kopā ar sievu un trim meitām pārcēlās uz Krieviju, bēgot no "ienīstās LGBT dienaskārtības".
Izrādījās, ka pilsonības iegūšanai būtu vēlams parakstīt līgumu ar Krievijas Bruņotajiem spēkiem. Dereks Hofmans patiesi cerēja, ka armijā strādās savā specialitātē — par metinātāju, taču viņu nosūtīja uz fronti.
Drīz pēc viņa nosūtīšanas uz fronti parādījās ziņas par viņa bojāeju, taču šobrīd ģimene publicē video ar Dereku atvaļinājumā, tāpēc, visticamāk, baumas par viņa nāvi bijušas priekšlaicīgas. Dereks un viņa sieva aktīvi iesaistījušies propagandā.
Vienā no video, ko Dereks ievietojis savā blogā, viņš stāv militārā formā pie daļēji sagrautas mājas, taču nav saprotams, vai viņš atrodas frontē. Amerikānis stāsta par "šausmām" Ukrainas policijas darbā, ar kurām esot iepazinies, izlasot kādu "mācību instrukciju". Kādā valodā šī instrukcija bijusi, Hofmans nepaskaidro.
"Tā ir pilna ar LGBT un transpersonu propagandu — kā pareizi aprakstīt viņu seksuālo orientāciju. Diezgan pretīga lieta," viņš skaidro savus "iespaidus".
Viņš nesaprot, kāpēc NATO un Eiropas Savienība uzspiež šo dienaskārtību Ukrainai, ja Ukraina nav ne ES, ne NATO dalībvalsts. Redzams, ka Dereks vēl nav iemācījies brīvi runāt kameras priekšā — viņš ir sasprindzis un runā bez emocijām, taču var sagaidīt, ka drīzumā viņš to apgūs.
Strauji popularitāti iegūstošais britu žurnālists un blogeris Keilans Robertsons, kurš šobrīd dzīvo Kijivā un atbalsta Ukrainu, uzskata, ka Krievija ar ārzemnieku palīdzību cenšas risināt demogrāfiskās problēmas un uzlabot savu reputāciju.
"No šī gada sākuma apmēram 1 500 cilvēku no ASV un Lielbritānijas pārcēlušies uz Krieviju, lai "pieņemtu tradicionālās vērtības", un, šķiet, lielākā daļa no viņiem dzīvo pilnīgi skumju dzīvi.
Tas daudz ko saka par to, cik izmisusi kļuvusi Krievijas PR-stratēģija, kas cenšas pārdot sevi kā morālu patvērumu, vienlaikus klusībā slēpjot milzīgo darbaspēka trūkumu."