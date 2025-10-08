Budžets 2026: Vai “Progresīvie” grasās pārkāpt koalīcijas līgumu?
Sadarbības līgums starp premjerministres Evikas Siliņas valdību veidojošajām partijām paredz, ka valdības parāds ilgtermiņā nedrīkst pārsniegt 40% no IKP. Tomēr Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks nesen piedāvāja paaugstināt valsts parāda slieksni līdz 55%, ko pamato ar drošības izaicinājumiem. Vai “Progresīvie” aizsardzības budžeta vārdā gatavi pārkāpt koalīcijas līgumu?
Jau ziņots, ka Evikas Siliņas valdību veidojošo partiju līgums un deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību reiz paredzēja īstenot fiskālo politiku, kuras ietvaros vispārējās valdības parāds ilgtermiņā vidēji jāuztur 40 % līmenī no IKP. Sadarbības līgums paredz, ka koalīcijas deputātiem ir pienākums neatbalstīt lēmumus, kas ir pretrunā ar deklarāciju par Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Tikmēr Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks (JV) jau runā par citu valsts parāda slieksni – 55%, un sauc to par “rūpīgi pārdomātu stratēģiju. Tas viss – drošības izaicinājumu dēļ.
Taču jāpiebilst acīmredzamais – drošības izaicinājumi un šajā jomā darāmie darbi bija pietiekami skaidri jau 2023. gada septembra vidū, kad tika parakstīta deklarācija par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību.
Jautāti vai “Progresīvie” aizsardzības budžeta vārdā gatavi pārkāpt koalīcijas līgumu, partijas pārstāvis Toms Zariņš skaidro, ka ""Progresīvie" neatbalstīja šāda punkta iekļaušanu valdības deklarācijā, paredzot, ka aizsardzības finansējuma pieaugums palielinās arī parādu". "Tomēr partneri uzstāja uz šī punkta iekļaušanu," Jauns.lv skaidro Zariņš.
Tikmēr "Jaunās Vienotības" frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics atkārto frakcijas pašreizējo nostāju, taču tieši un nepārprotami uz jautājumu neatbild: “[...] Frakcijas prioritāte šobrīd ir mūsu valsts drošība un aizsardzība. Jāsaprot, ka bez tās nekam citam nebūs nekādas nozīmes. Šogad esam pieņēmuši lēmumu strauji palielināt valsts aizsardzības budžetu, virzoties uz 5% no IKP jau tuvāko gadu laikā. Tas ir ļoti finansiāli ietilpīgs lēmums, taču neapšaubāmi nepieciešams.” Jurēvics pie viena ierunājas arī pārējo frakciju vārdā, sakot, ka “arī koalīcijā ir vienota apziņa par mūsu valsts drošību kā absolūto prioritāti.”