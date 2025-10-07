Budžets 2026. gadam: plānotas izmaiņas akcīzes nodokļa likmēs
2026. gada budžeta projekts sagatavots bez būtiskām izmaiņām galvenajos nodokļos, kas ietekmē lielāko daļu sabiedrības. Vienlaikus tiek pārskatīti atsevišķi nodokļi, piemēram, paredzētas izmaiņas akcīzes nodoklī. Tāpēc Finanšu ministrija ir sagatavojusi grozījumus likumā par akcīzes nodokli, kas tiek virzīti kopā ar 2026. gada valsts budžeta un vidējā termiņa budžeta ietvara likumprojektiem.
Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot cilvēkiem kaitīgu preču, piemēram, alkoholisko dzērienu un tabakas vai nikotīnu saturošu izstrādājumu, patēriņu, kā arī mazināt videi nelabvēlīgo produktu, piemēram, degvielas vai dabasgāzes, izmantošanu.
Ar grozījumiem plānots no 2026. gada 1. marta straujāk paaugstināt akcīzes nodokļa likmi stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem – par 100 litriem absolūtā alkohola tā pieaugs par 15 eiro. Savukārt no 2028. gada 1. marta paredzēts paaugstināt akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem, tostarp alum.
Tāpat 2026. un 2027. gadā plānots pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, karsējamai tabakai, tabakas lapām, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un tā sagatavošanas sastāvdaļām, kā arī tabakas aizstājējproduktiem (izņemot cigārus, cigarillas un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un tā sastāvdaļas 2026. gadā). Likmju kāpums plānots arī 2028. gadā.
No 2028. gada paredzēts paaugstināt arī akcīzes nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem – gan tiem, kuru cukura saturs nepārsniedz 8 gramus uz 100 mililitriem, gan tiem, kuru cukura saturs ir lielāks, kā arī enerģijas dzērieniem. Tiks precizēts arī akcīzes nodokļa atbrīvojums – tas attieksies tikai uz negāzētiem, nefasētiem bezalkoholiskajiem dzērieniem, kas izgatavoti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā vai tirdzniecības vietā patērēšanai uz vietas.
No 2028. gada tiks atcelta samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošana naftas produktiem, kurus izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Šiem produktiem turpmāk piemēros vispārējo akcīzes nodokļa likmi.
Izmaiņām akcīzes nodokļa likmēs trīs gadu periodā būs pozitīva fiskālā ietekme. Plānots, ka 2026. gadā papildu ieņēmumi valsts budžetā veidos 7,5 miljonus eiro,