Latvija saņēmusi vairāk nekā 50 000 sezonai pielāgoto Covid-19 vakcīnu devu
Latvija šā gada augustā no ražotāja ir saņēmusi vairāk nekā 50 000 "Comirnaty LP.8.1" vakcīnu devu, kas pielāgotas šīs sezonas cirkulējošajiem Covid-19 vīrusa paveidiem, informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).
No tām 46 080 devas paredzētas personām no 12 gadu vecuma, 2880 devas - bērniem vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, bet 1440 devas zīdaiņiem un bērniem no sešu mēnešu līdz četru gadu vecumam.
Vienlaikus joprojām vakcinācijai ir pieejamas "Comirnaty" vakcīnas, kas tika pielāgotas 2024. un 2025.gada sezonā cirkulējošajiem Covid-19 vīrusa paveidiem - "Comirnaty JN.1" un "Comirnaty KP.2".
Ārstniecības iestādēm, tostarp ģimenes ārstiem un vakcinācijas iestādēm, ir iespēja tās pasūtīt saviem pacientiem, lai nodrošinātu sezonālo vakcināciju pret infekciju. Vairākas ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses jau ir pasūtījušas un saņēmušas atjaunotās vakcīnas pret Covid-19 infekciju.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina ārstus un ārstniecības iestādes aktīvi iesaistīties sezonālā vakcinācijā pret Covid-19 infekciju un nodrošināt vakcinācijas iespēju riska grupu pacientiem.
Cilvēkiem, kurām vakcinācija pret Covid-19 rekomendējama, ir iespēja vērsties pie sava ģimenes ārsta un saņemt vakcināciju. Ja vakcīnas vēl nav saņemtas, ārsts var tās pasūtīt. Piegādes tiek organizētas divas reizes mēnesī.
Pieaugot Covid-19 izplatībai, SPKC aicina cilvēkus ar paaugstinātu smagas slimības risku veikt sezonālo vakcināciju.
Jaunākie epidemioloģiskās uzraudzības dati joprojām liecina par Covid-19 izplatības pieaugumu un epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos. SPKC dati liecina, ka Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars palielinājies no 8% augusta pirmajā nedēļā līdz 17,3% augusta pēdējā nedēļā. Arī stacionārās ārstniecības iestādēs pēdējās nedēļas laikā ir palielinājies no jauna stacionēto pacientu skaits ar Covid-19 infekciju.
Augusta pirmajā nedēļā ar Covid-19 diagnozi bija stacionēti astoņi pacienti, bet pēdējā nedēļā - 48 pacienti. Augustā ziņots arī par trīs nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Par šī vīrusa cirkulācijas intensitātes pieaugumu vasaras beigās liecina arī notekūdeņu monitoringa rezultāti.
Kā skaidro SPKC, līdzīga epidemioloģiskā situācija tika novērota arī pagājušajā gadā, kad Covid-19 uzliesmojums notika vasaras beigās un rudens sākumā.
SPKC atgādina, ka īpaši vakcinācija pret Covid-19 ir rekomendējama personām, kuram ir paaugstināts smagas slimības risks, tostarp visiem iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem. Tā ieteicama arī vidējas vai augstas imūnsupresijas pacientiem, tostarp pusaudžiem un bērniem no sešu mēnešu vecuma, pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām slimībām un grūtniecēm. Vakcinēties tiek aicināti arī tie iedzīvotāji, kas ikdienā rūpējas par senioriem vai cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām.
SPKC uzsver, ka vakcinācija samazina smagas Covid-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves risku.
To apstiprina arī Latvijas dati. SPKC veiktās Covid-19 vakcinācijas ietekmes analīzes rezultātā ir konstatēts, ka 2024. līdz 2025.gada vakcinācijas sezonā stacionēšanas risks Covid-19 infekcijas dēļ ir bijis 2,3 reizes augstāks un nāves iznākuma risks 3,1 reizi augstāks senioriem, kuri nav veikuši sezonālo vakcināciju pret Covid-19 salīdzinot ar tiem, kuri to izdarīja.
SPKC vakcinācijas monitoringa dati liecina, ka iepriekšējā vakcinācijas sezonā (no 2024.gada 1.augusta līdz 2025.gada 25.martam) pret Covid-19 vakcinējušies 22 217 cilvēki, tostarp 15 059 personas vecumā no 60 gadiem - 2,8% iedzīvotāju attiecīgajā vecuma grupā.