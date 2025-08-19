Polija atteikusies no Latvijas pirkt neizmantotās Covid-19 vakcīnas
Polija atteikusies no Latvijas pirkt neizmantotās Covid-19 vakcīnas, izriet no Veselības ministrijas (VM) sniegtās informācijas valdībai.
Polijā februārī informējusi, ka ir pieņēmusi lēmumu tomēr neiegādāties "Comirnaty" pielāgotās (JN.1) vakcīnas no Latvijas, skaidro VM.
Atbilstoši ražotāja prasībai, vakcīnu cenas nav publiski atklājamas, skaidro ministrijā.
Valdība otrdien šo jautājumu apspriedīs sēdes slēgtajā daļā. VM sagatavotie dokumenti liecina, ka plānots atzīt par spēku zaudējušu rīkojumu par vakcīnu pārdošanu Polijai.
Polija no Latvijas varētu nopirkt neizmantotās Covid-19 vakcīnas. Pērn novembrī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē VM valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins sacīja, ka runa ir par vakcīnām 2,6 miljonu eiro vērtībā.
Komisijas deputāti VM pārstāvjiem toreiz uzdeva jautājumus, kāpēc un cik ilgi Latvija vēl iegādāsies Covid-19 vakcīnas, pēc kurām Latvijā vairs nav pieprasījuma.
Kņigins skaidroja, ka līgumus ar zāļu ražotājiem noslēgusi Eiropas Komisija visu dalībvalstu vārdā un sarunas ar Eiropas Komisiju un ražotājiem par šo līgumu pārtraukšanu vai nosacījumu maiņu nav bijušas sekmīgas. Toreiz viņš informēja, ka vakcīnas vēl tiks piegādātas līdz 2026. gada beigām.