Valdība nākamnedēļ lems par svarīgām izmaiņām centralizēto eksāmenu kārtošanā
Valdība nākamnedēļ, 4. novembrī, lems par Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek kārtoti centralizētie eksāmeni vispārējā izglītībā, tostarp par to norises laiku, liecina sēdes darba kārtība.
2025./2026. mācību gada centralizēto eksāmenu sesija 9. klases skolēniem sāksies 2026. gada 19. maijā ar eksāmenu latviešu valodā. Eksāmenu matemātikā skolēni kārtos 26. maijā. Savukārt svešvalodās - angļu, vācu vai franču valodā - eksāmena vietā būs monitoringa darbs divās daļās - rakstu un mutvārdu. Angļu valodā pārbaudījums notiks no 22. līdz 24. aprīlim, bet vācu un franču valodā - 22. aprīlī.
Vidusskolas absolventiem centralizēto eksāmenu sesija sāksies 2026. gada 11. maijā ar augstākā līmeņa eksāmenu sociālajās zinātnēs. Savukārt noslēdzošais eksāmens gaidāms ģeogrāfijā 12. jūnijā.
Optimālā un augstākā līmeņa eksāmenu svešvalodā vidusskolēni kārtos no 25. līdz 28. maijam, matemātikā - 1. jūnijā, bet latviešu valodā - no 3. līdz 5. jūnijam.
Atbilstoši šī brīža normatīvajam regulējumam, vidusskolas beidzējiem jākārto obligātie pārbaudījumi latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un divos padziļinātajos kursos.
Šajā mācību gadā pirmo reizi tiks īstenoti optimālā līmeņa eksāmeni ķīmijā, fizikā un bioloģijā - attiecīgi 18., 20. un 22. maijā. No šī pārbaudījuma gan būs atbrīvoti tie skolēni, kuri iepriekšējos divos gados kādā no dabaszinātņu kursiem jau ir pildījuši monitoringa darbu.
Lai samazinātu centralizēto eksāmenu skaitu vidusskolā, IZM oktobra sākumā nāca ar rosinājumu atteikties no viena augstākā līmeņa eksāmena. Grozījumi noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem tika nodoti saskaņošanai, taču vēl piektdienas,
31. oktobra, vakarā tie nebija iekļauti valdības 4. novembra darba kārtībā.
Sēdē otrdien plānots skatīt arī grozījumus noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Izmaiņas paredz vienkāršot pieteikšanās un apstiprināšanas procedūras, noteikt eksāmenu ekspertu un vērtētāju atlaišanas prasības, sakārtot informācijas sistēmu izmantošanu procesā, kā arī uzlabot pedagogu profesionālo pilnveidi un rezultātu pieejamību. Tāpat plānots precizēt eksāmenu organizēšanas iespējas dažādām izglītojamo grupām, piemēram, ieslodzījumu vietās.
Sertifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt no 2026. gada 26. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību - no 2026. gada 3. jūlija. Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par pamatizglītību varētu izsniegt, sākot ar 2026. gada 30. jūniju, bet par vispārējo vidējo izglītību - no 2026. gada 17. jūlija.
Nākamgad aprīlī gaidāmi arī monitoringa darbi 3. un 6. klasēm tekstpratībā, dabaszinātņu pratībā un rēķinpratībā, bet 2., 5. un 8. klases skolēni pildīs monitoringa darbu par rezultātiem, pārejot uz mācībām tikai latviešu valodā.