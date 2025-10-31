Novadu ziņas
Šodien 13:25
Šķīdoņa dēļ vairāki ceļi Ludzas novadā tiek slēgti smagajai tehnikai
Ņemot vērā to, ka paaugstināta vides mitruma ietekmē ievērojami samazinās ceļu nestspēja, lai novērstu Ludzas pašvaldības autoceļu bojājumus šķīdoņa laikā, tiks noteikti satiksmes ierobežojumi – daži ceļi tiks slēgti smagajai tehnikai.
Ludzas novada pašvaldībā informē, ka vairākos novada pagastos tiks nodrošināta pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšana uz ceļiem, t.i. tiks aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5, atsevišķos ceļa posmos 7 tonnām kustība pa sekojošiem pagasta autoceļiem:
Blontu pagastā, no 14.10.2025.:
- B-2 Degļeva – Kreici.
Briģu pagastā, no 27.10.2025.:
- B1 Opoļi-Kļiši-1gab;
- B2 Puncuļi-Jučeva-2gab;
- B3 Skriņi-Rimši-Pizāni-1gab;
- B4 Popsuiki-Nerza dz.stacija -2gab;
- B5 Jorzova-Jučova-2gab;
- B7 Skriņi-Borisi-Greči-1gab;
- B11 J.Slobodka-J.Slobodkas kapi-2gab;
- B13 Reiki-Reiki kapi-1gab;
- B16 Konogoļci-Valsts mežs-1gab;
- B 15 J.Slobodka – Meržova.
Ciblas pagastā, no 14.10.2025.:
- C-5 Zeltiņi – Kondrati;
- C-9 Felicianova- Stocenova.
Ciblas pagastā, no 29.10.2025.:
- C-6 Kondrati – Voloji – Ozupiene.
Lauderu pagastā, no 27.10.2025.:
- LA1 (Lauderi-Blonti);
- LA2 (Lauderi – Pļepļi) kopā ar LA3 (Bidrijas ceļš);
- LB2 (Paideri-Bortniki);
- LB 3 (Sološi – Maslova) kopā ar LC 9 (Sološu ceļš);
- LB 4 (Turovka -Rudova);
- LC 2 (Visti – Piteri);
- LC 4 (Dongu ceļš);
- LA 4 (Koņeva – Morozi) kopā ar LA 5 ( Cucuri – Rjabije- Morozi), LB5 (Žlobnovo-Cucuri), LC 7 ( Cucuru kapu ceļš).
Nirzas pagastā, no 27.10.2025.:
- Nz-1 Marlina –Dauguļi-Vonogi;
- Nz-7 Horoševa-Guļāni;
- Nz-8 Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa;
- Nz-9 Raibakozi-Rundanki;
- Nz-22 Puncuļi-Vorslova;
- Nz-13 Līdeksna-Līdeksnas kapi;
- Nz-2 Bambāni –Lielie Žurili –Vonogi;
- Nz-3 Raipole-Kabilovči;
- Nz-4 Peroļi-Makleri;
- Nz-5 Vonogi-Bambāni.
Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu atļauju ceļu lietošanai, kā arī papildu jautājumu gadījumā, lūgums vērsties attiecīgajā pagasta apvienību pārvaldē.
Arī citviet novadā var tikt ieviesti satiksmes ierobežojumi, saraksts var tikt papildināts.