NATO eksperimenta laikā Latvijā biežāk būs redzami droni - iedzīvotājus aicina nesatraukties
No šodienas līdz 7. novembrim militārajā bāzē Ādažos un virtuāli vairākās NATO dalībvalstīs norisināsies līdz šim lielākais NATO jauno aizsardzības tehnoloģiju izpētes un izmēģinājumu eksperiments - "Digitālā mugurkaula eksperiments" (DiBaX), informēja Aizsardzības ministrija.
Eksperimenta laikā no 27. oktobra līdz 7. novembrim Latvijā, tostarp Latvijas-Igaunijas pierobežā, notiks plānoti dažādu veidu un izmēru bezpilota lidaparātu lidojumi. Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot bezpilota lidaparātus, un sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos.
Šogad eksperimentā galvenā uzmanība tiks veltīta bezpilota sistēmu izmantošanai sarežģītās operacionālās vidēs, kā arī mākslīgā intelekta pielietojumam mērķu identificēšanas un situācijas apzināšanas uzdevumos.
""DiBaX" ir vienīgais šāda mēroga militāro tehnoloģiju eksperiments, ko NATO jau četrus gadus īsteno tieši Latvijā. Tas apliecina Latvijas aizsardzības industrijas attīstību 5G tehnoloģiju jomā, Nacionālo bruņoto spēku ieguldījumu inovāciju attīstībā un Latvijas aizsardzības infrastruktūras spēju uzņemt šāda līmeņa eksperimentus," norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
NATO Sabiedroto transformācijas pavēlniecība nodrošina jaunu digitālo risinājumu ieviešanu NATO procedūrās un darbībās. Pavēlniecība veic spēju attīstības, konceptuālos un operacionālos eksperimentus, lai paātrinātu NATO "digitālā mugurkaula" spēju ieviešanu un īstenošanu dažādās NATO struktūrās, norādījis NATO Sabiedroto transformācijas pavēlniecības Spēju attīstības štāba priekšnieka vietnieks, ASV Jūras spēku viceadmirālis Džefrijs V. Hjūzs.
""DiBaX" ir ne tikai tehnoloģiju eksperiments - tas ir apliecinājums tam, ka Latvija spēj būt priekšgalā NATO digitālās transformācijas procesā. LMT jau ceturto gadu ir šī eksperimenta tehnoloģiju integrators, un katru gadu tiek redzēta strauja izaugsme - vairāk dalībvalstu, sarežģītāki uzdevumi, augstāka tehniskā latiņa," norādījis "LMT" prezidents Juris Binde.
Digitālā infrastruktūra ir būtiska NATO daudzdomēnu - ūdens, zemes, gaisa, kosmosa, kibertelpas - operāciju sastāvdaļa, kas nodrošina savienojamību starp kompleksām spēku struktūrām. "DiBaX" laikā tiks demonstrētas un izvērtētas modernākās tehnoloģiskās inovācijas, testējot to integrācijas iespējas reālos operacionālos apstākļos, lai stiprinātu sabiedroto spēku savietojamību un efektivitāti.
"DiBaX" tiek organizēts ciešā sadarbībā starp NATO Sabiedroto transformācijas pavēlniecību, Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, "LMT" piedaloties kā eksperimenta integratoram un nodrošinot arī modernāko 5G izmēģinājumu testa vidi.