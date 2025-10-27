Franču mūzikas burvība Rundāles pilī
FOTO: Rundāles pilī izskan krāšņs Liepājas Simfoniskā orķestra franču mūzikas koncerts
Nedēļas nogalē, 25. oktobrī, Rundāles pils greznajās telpās skanēja franču mūzikas simfoniskā elegance. Žaka Ibēra Flautas koncertu Liepājas Simfoniskais orķestris ar Gunti Kuzmu pie diriģenta pults atskaņoja kopā ar Egiju Sproģi solistes lomā.
Šoreiz savā koncertu sērijā "Liepājas skaņas Rundāles pilī" Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā aicināja klausītājus ļauties trīs franču komponistu meistardarbiem, kuros atspoguļojas simfoniskās mūzikas elegance, izsmalcinātība un melodiskā poēzija – no Forē noslēpumainās lirikas līdz Ibēra virtuozajai dzirkstelei un Bizē jaunības degsmei.
Gabriela Forē simfoniskā svīta "Peleass un Melizande" veda noslēpumainā romantisma ceļojumā, Žaka Ibēra Flautas koncerts ar Egiju Sproģi solistes lomā žilbināja ar savu rotaļīgumu un krāsainību, savukārt Žorža Bizē jaunības aizrautības caurstrāvotā simfonija valdzināja ar dzirkstošu vitalitāti.
Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu sērijas "Liepājas skaņas Rundāles pilī" turpinājums sekos 13. decembrī, solot barokālu muzikālo baudījumu kopā ar senās mūzikas ansambli "Sonore antiqua" un operdziedātāju Guntu Gelgoti.
Bet jau novembrī Liepājas Simfoniskajam orķestrim gaidāmi trīs vērienīgi muzikālie piedzīvojumi.
7. un 8. novembrī Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" aicina klausītājus pievienoties desmitgades svinību kulminācijai, kurā tiks īstenots sen lolots sapnis – Arnolda Šēnberga romantiskā oratorija "Gurres dziesmas", kas uz vienas skatuves apvienos vairāk nekā 250 profesionālu mūziķu – piecus solistus, lielu jaukto kori, trīs vīru korus un grandiozu orķestri.
17. novembrī Liepājas Simfoniskais orķestris kopā ar daudziem populārās mūzikas pārstāvjiem ir aicināts atskaņot Latvijas dzimšanas dienas svinību programmu, ko šogad Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" uzticējusi Jānim Šipkēvicam un Reinim Sējānam. Tā būs nebijusi iespēja piedzīvot projekta "Ieklausies dvēseļu putenī" dzīvo atskaņojumu. Saknēs latvieša sirdij nozīmīgas dziesmas, kuras cauri laikiem skanējušas teju katrā Latvijas mājā.
Savukārt pēc publikas un kritiķu atzinības guvušās koncertprogrammas "Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli" triumfa Liepājā 2024. gada vasarā, Liepājas Simfoniskais orķestris novembra otrajā pusē aicina klausītājus uz neaizmirstamiem muzikāliem vakariem Cēsīs (21.11.), Rēzeknē (22.11.), Jelgavā (28.11.) un Ventspilī (29.11.), kur diriģenta Andra Veismaņa vadībā kopā ar solistiem Renāru Kauperu, Daumantu Kalniņu un Ievu Kerēvicu izspēlēs gan smeldzīgi melanholiskās, gan ironiski jauneklīgās leģendārā komponista Mārtiņa Brauna dziesmas, kas iekarojušas daudzu sirdis: "Dziesma par spēli", "Daugaviņa", "Dzied' ar mani tautu meita", "Es nesatiku", "Lielais Alberts", "Mīla ir kā uguns", "Mūžīgā pilsēta" un citas.
Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" tīklā: www.bilesuparadize.lv.