Rīgas nakts sabiedriskais transports noslēdz sezonu
Naktī uz svētdienu pēdējos reisus veiks Rīgas nakts sabiedriskais transports.
Rīgas pašvaldība gada siltajā sezonā atjaunoja nakts sabiedriskā transporta satiksmi nedēļas nogalēs un svētku dienās. Savukārt Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija pagarināja nakts sabiedriskā transporta licenci līdz oktobra beigām.
Pilotprojekta laikā Rīgas pašvaldība vērtē, vai šādam pakalpojumam ir pasažieru pieprasījums, un pēc tā īstenošanas tiks vērtēts jautājums par sabiedriskā transporta ieviešanu pastāvīgos maršrutos, kā arī lemts par tā atjaunošanas laiku nākamajā gadā.
Laika periodā no šī gada 17. maija līdz 7. septembrim nakts satiksmi kopumā izmantojis 8181 pasažieris.
Pēc SIA "Rīgas satiksme" sniegtās informācijas, pasažieru skaits, kas izmantoja nakts sabiedrisko transportu, bijis lielāks nekā plānots. Līdz ar to "Rīgas satiksmes" zaudējumi bijuši mazāki. Tas ļāva ar jau piešķirto finansējumu šo projektu turpināt.
No Rīgas centra uz apkaimēm autobusi izbrauc piecas reizes - pusnaktī, plkst. 1, 2, 3 un 4.
Nakts transports kursē trijos maršrutos. 1. autobuss kursēs maršrutā "Centrs - Teika - Jugla - Mežciems", 4. autobuss - maršrutā "Centrs - Āgenskalns - Zolitūde - Imanta" un 6. autobuss - maršrutā "Centrs - Purvciems - Pļavnieki - Dārzciems".
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024. gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.