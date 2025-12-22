Kremlis beidzot komentē runas par Krievijas plāniem atjaunot PSRS
Publiski izskanējušās runas, ka Krievija it kā plāno atjaunot Padomju Savienības ietekmes sfēras, neatbilst patiesībai. To intervijā krievu medijam "RIA Novosti" apliecināja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
"Mēs patiešām redzējām dažas ziņas par šo tēmu. Pat ja šī ziņa atbilst patiesībai, tā drīzāk ir situācija, kad izlūkdienesti pieļauj kļūdainus secinājumus, pētījumus un interpretācijas. Tas absolūti neatbilst patiesībai," viņš sacīja.
Krievijas plāni attiecībā uz Eiropu
Iepriekš Ukrainas izlūkdienesta vadītājs Kirils Budanovs atklāja Krievijas plānus attiecībā uz Baltijas valstīm un Poliju. Pēc viņa teiktā, Eiropas valstīm jābūt gatavām Krievijas iespējamai uzbrukumam jau 2027. gadā.
Budanovs uzskata, ka šīs situācijas iemesli slēpjas krievu pasaules uzskatā, jo, lai impērija attīstītos, tai pastāvīgi jāpaplašina ietekme un teritorijas, un, pēc Krievijas domām, tas ir vienīgais "drošais" virziens.
Tajā pašā laikā aģentūra "Reuters" ziņoja, ka ASV izlūkdienesti apstiprinājuši Putina plānus iebrukt Baltijas valstīs. Konkrēti tiek runāts par Krievijas plānu atgriezt zem Maskavas "zābaka" visu bijušo PSRS teritoriju.
"Izlūkdati vienmēr ir norādījuši, ka Putins vēlas vairāk. Eiropieši tam tic. Poļi ir pilnībā pārliecināti par to. Baltijas valstis uzskata sevi par pirmajām [iespējamā Krievijas iebrukuma rindā]," izdevumam "Reuters" norādīja ASV Pārstāvju palātas Izlūkošanas komitejas loceklis Maiks Kviglijs.