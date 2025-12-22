Tramps iecēlis īpašo sūtni Grenlandes jautājumos, kas jau priecājas par gaidāmo salas okupāciju. Dānija pieprasa paskaidrojumus
Svētdien ASV prezidents Donalds Tramps iecēla Luiziānas gubernatoru Džefu Lendriju par savu īpašo sūtni Dānijas autonomās teritorijas Grenlandes jautājumos. Dānija par notikušo pieprasījusi paskaidrojumus un izsaukusi uz pārrunām ASV vēstnieku.
Tramps pirmdien sev piederošajā platformā "Truth Social" paziņoja, ka Lendrijs "saprot, cik būtiska Grenlande ir ASV nacionālajai drošībai, un viņš stingri iestāsies par ASV interesēm mūsu sabiedroto un, protams, visas pasaules drošības un izdzīvošanas labā".
Lendrijs Trampam atbildēja platformā "X": "Man ir gods kalpot jums šajā brīvprātīgā amatā, lai Grenlande kļūtu par ASV sastāvdaļu."
Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens televīzijas kanālam TV2 norādīja, ka šī iecelšana un izteikumi ir "pilnīgi nepieņemami", un paziņoja, ka viņa ministrija tuvākajās dienās izsauks ASV vēstnieku, "lai saņemtu paskaidrojumu". "Kamēr mums Dānijā ir karaliste, kas sastāv no Dānijas, Fēru salām un Grenlandes, mēs nevaram pieņemt, ka ir tādi, kas grauj mūsu suverenitāti," viņš uzsvēra.
Grenlandes premjerministrs Jenss-Frederiks Nīlsens tikmēr norādīja, ka šī iecelšana "mums šeit, uz vietas, neko nemaina". "Mēs paši noteiksim savu nākotni. Grenlande ir mūsu valsts," viņš pauda platformā "Facebook", piebilstot: "Grenlande pieder Grenlandes iedzīvotājiem, un teritoriālā integritāte ir jāievēro".
Lielākā daļa Grenlandes iedzīvotāju vēlas, lai Grenlande kļūst neatkarīga no Dānijas, bet nevēlas, lai tā kļūtu par ASV sastāvdaļu, liecina janvārī veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Gan Dānijas, gan Grenlandes vadītāji vairākkārt uzsvēruši, ka Grenlande netiek tirgota un ka tā pati lems par savu nākotni.