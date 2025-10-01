Rīgas Centrāltirgus korupcijas skandāla dēļ no amata atstādina "Rīgas namu" departamenta vadītāju Vārnu
Rīgas Centrāltirgus korupcijas skandāla dēļ no amata atstādināta SIA "Rīgas nami" Nekustamo īpašumu iznomāšanas un pārvaldības departamenta vadītāja Agra Vārna, trešdien preses konferencē informēja "Rīgas namu" valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.
Vārna nav starp aizturētajiem un viņas iespējamā atbildība tiks izvērtēta. Viņa atstādināta uz izmeklēšanas laiku.
Valkers arī informēja, ka tiks piesaistīts neatkarīgs pārbaudes veicējs, kurš izvērtēs tirdzniecības platību iznomāšanas procesus.
"Rīgas namu" vadītāja ieskatā tas ļaus uzlabot kontroles procedūras un nepieļaut korupcijas gadījumus.
Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks preses konferencē informēja, ka pašlaik nevērtē "Rīgas namu" vadības atbildību notikušajā.
Viņa ieskatā "Rīgas namu" vadība rīkojas aktīvi - ir atstādinātas kriminālprocesā iesaistītās personas, notikusi uzņēmuma padomes sēde un tiks veikta pārbaude.
Ratnieks uzsvēra, ka ir svarīgi, lai Rīgas Centrāltirgus kļūst par modernu tirgu, un tā būs viņa kā Rīgas vicemēra prioritāte.
Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) otrdien veica kriminālprocesuālās darbības Rīgas Centrāltirgū kriminālprocesā, kuru KNAB sāka 10. septembrī un kurā tiek izmeklēta iespējamā kukuļņemšana, kukuļņemšanas atbalstīšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma pieņemšana.
KNAB ir aizdomas, ka Rīgas Centrāltirgus amatpersona kopā ar darbinieku, iespējams, pieņēma no uzņēmējiem kukuļus un prettiesiskus labumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem konkrētas tirdzniecības vietas tirgū.
Kriminālprocesā iesaistītas piecas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību.
Tika aizturēti divi Centrāltirgus darbinieki - Vladimirs Kazarinovs un Aldis Liepiņš.
Šī nav pirmā reize, kad atklājusies korupcija Rīgas Centrāltirgū. Pirms vairākiem gadiem jau tika konstatētas nelikumīgās darbības saistībā ar maksu par tirdzniecības vietām. 2023. gada nogalē pirmās instances tiesa vairākām bijušajām AS "Rīgas Centrāltirgus" amatpersonām un darbiniekiem par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu piespriedusi reālu un nosacītu brīvības atņemšanu.