Tuvojas brīdis, kad Latvijā visiem automobiļiem stāsies spēkā jaunie CSDD noteikumi
Uz laiku pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju, numura zīmes nebūs jānodod, paredz grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Izmaiņas stāsies spēkā 2025. gada 1. novembrī.
Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos paredz, ka pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz noteiktu laiku, valsts numura zīmes vairs nav jānodod ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) glabāšanā.
Ministrijā arī norāda, ka grozījumi Likumā par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) paredz, ka apdrošināšanas līgums tiek pārtraukts pirms termiņa, ja transportlīdzekļa reģistrācija valsts vai pašvaldību transportlīdzekļu reģistrā ir pagaidu kārtā apturēta.
Savukārt līdz šim spēkā esošie noteikumi paredzēja, ka, pārtraucot reģistrāciju uz noteiktu laiku, valsts numura zīmes bija jānodod glabāšanā CSDD. Ministrijā skaidro, ka grozījumu mērķis ir veicināt resursu efektīvāku izmantošanu un samazināt administratīvo slogu.
FM skaidro, ka šīs izmaiņas atbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma prasībām un nepieciešams nodrošināt likumprojekta stāšanos spēkā vienlaikus ar noteikumu grozījumiem.
Tāpat pie transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objektiem, kā viens no izņēmumiem, kam netiks piemērots transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, tiks noteikts elektroskrejritenis.
Turklāt plānots ieviest jaunu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļa atbrīvojumu, ko būs iespējams piemērot transportlīdzekļu tirgotājiem uz diviem mēnešiem par pārdošanai paredzētiem līdz desmit gadus veciem vieglajiem transportlīdzekļiem, veicot to pirmreizējo reģistrāciju Latvijā.