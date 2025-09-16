Numura zīmes varēs paturēt arī reģistrācijas pārtraukšanas laikā
Uz laiku pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju, numura zīmes nebūs jānodod, paredz valdības otrdien atbalstītie grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā.
Finanšu ministrija (FM) informē, ka valdības atbalstītie grozījumi samazinās administratīvo slogu un padarīs ar transportlīdzekļu reģistrācijas pārtraukšanu saistītos procesus ērtākus un pārskatāmākus.
Likumprojekts paredz izslēgt prasību nodot transportlīdzekļa numura zīmes, uz laiku pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju. Turpmāk šī procedūra notiks elektroniski, un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) nodrošinās pakalpojumu bez fiziskas numura zīmju nodošanas.
Plānotās izmaiņas balstītas uz iepriekš pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz, ka no 2025.gada 1.novembra transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšana notiks elektroniski, izslēdzot prasību nodot numura zīmes.
FM skaidro, ka šīs izmaiņas atbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma prasībām un nepieciešams nodrošināt likumprojekta stāšanos spēkā vienlaikus ar noteikumu grozījumiem.
Tāpat pie transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objektiem, kā viens no izņēmumiem, kam netiks piemērots transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, tiks noteikts elektroskrejritenis.
Turklāt plānots ieviest jaunu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļa atbrīvojumu, ko būs iespējams piemērot transportlīdzekļu tirgotājiem uz diviem mēnešiem par pārdošanai paredzētiem līdz desmit gadus veciem vieglajiem transportlīdzekļiem, veicot to pirmreizējo reģistrāciju Latvijā.