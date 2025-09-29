Remontdarbi ietekmēs Tukuma līniju: vilcieni kursēs retāk, daļu reisu aizstās autobusi
Remontdarbu dēļ no 3.oktobra līdz 16.oktobrim būs vairākas izmaiņas Tukuma virziena vilcienu kustībā, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV).
Kompānijā norāda, ka attiecīgajā periodā VAS "Latvijas dzelzceļš" veiks elektrificētā tīkla modernizācijas darbu pirmo posmu Tukuma līnijā, kas ietekmēs pasažieru pārvadājumus.
Vilcienu kustības grafiks mainīsies posmā Dubulti-Sloka, bet maršruta pēdējā pieturā no "Tukums I" līdz "Tukums II" atsevišķos reisos pasažierus pārvadās ar autobusu.
Vilcienu kustība maršrutā Rīga-Dubulti un Dubulti-Rīga arī remontdarbu laikā saglabāsies ierastajā intensitātē - maksimuma stundās, kad ir lielākā pasažieru plūsma, vilcieni kursēs aptuveni ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā - reizi 30 minūtēs.
Vilcienu kustības intensitāte būs samazināta posmā no Dubultiem līdz Slokai abos virzienos - no aptuveni diviem reisiem stundā līdz vienam reisam stundā. Vienlaikus viens reiss maršrutā Rīga-Sloka abos virzienos tiks pagarināts līdz pieturvietai "Tukums I".
Tāpat PV atzīmē, ka vilcienu kustības intensitāte līdz Tukumam saglabāsies līdzīgā apmērā, kā līdz šim, bet pēdējos trijos vakara reisos no Rīgas un pirmajos trijos rīta reisos no "Tukums II" pārvadājumus visa maršruta garumā, kā ierasts, veiks elektrovilcieni. Šajā periodā pārējā laikā elektrovilcieni kursēs līdz pieturai "Tukums I", kur pie stacijas pasažierus gaidīs autobuss, lai nogādātu viņus galapunktā - stacijā "Tukums II". Braucot pretējā virzienā, autobuss pasažierus vedīs no pieturas "Tukums II" uz "Tukums I", kur pasažieri varēs turpināt ceļu ar elektrovilcienu līdz Rīgai. Braucienam būs derīgas iegādātās vilciena biļetes.
Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies, atzīmē PV, piebilstot, ka grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.