Ratnieks sola, ka Rīgas Centrāltirgū daļēji atgriezīsies augļu un dārzeņu tirgotāji; pazudīs “matrjoškas” un citas agresorvalsts preces
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks pēc tikšanās ar kapitālsabiedrības “Rīgas nami” vadību vienojies ar tās valdes priekšsēdētāju Ojāru Valkeru par tūlītējiem soļiem “Rīgas Centrāltirgus” sakārtošanā.
Pēc vicemēra teiktā Rīgas Centrāltirgus šobrīd ir būtisku pārmaiņu un pārbūves procesā, lai 2030.gadā savā simtgadē tas kļūtu pat vienu no mūsdienīgākajiem tirgiem Eiropā līdzīgi kā tas tika paveikts ar Uzvaras parku. Vienlaikus ir jāstrādā uz to, lai tirgus piedzīvotu pozitīvas pārmaiņas un atbilstu apmeklētāju ekspektācijām arī šajā pārejas periodā ar tūlītējiem risinājumiem.
Pirmkārt, Sakņu paviljonā daļēji atgriezīsies dārzeņu un augļu tirgotāji jau nākamajā mēnesī. Otrkārt, rūpīgāk tiks sekots līdzi tirgotāju sortimentam un produkcijai, tostarp, lai netirgotu agresorvalsts preces vai produkciju, kas to simbolizē. Tāpat tiks sekots līdzi arī valsts valodas lietojuma ievērošanai, izstrādājot Labās gribas memorandu tirgotājiem. Treškārt, vairāk tiks uzklausītas sabiedrības vēlmes, piemēram, veicot tirgus apmeklētāju aptaujas un iesaistot iedzīvotājus tirgus nākotnes koncepcijas attīstīšanā. Ceturtkārt, nākamā gada sākumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar tirgus paviljonu interjera un ārtelpas vīzijām. Tāpat procesā ir nākamgad plānotā rūpniecības preču tirgotāju pārcelšana uz speciāli tam domātu ārtelpas zonu.
“Esam vienisprātis, ka tirgū ir jāstiprina latviskā kultūrtelpa, identitāte un tirgus tradīcijas, vienlaikus atbilstot mūsdienu laikmeta prasībām. Risinot šī brīža sabiedrībā aktualizētos jautājumus, jau šobrīd “Rīgas Centrāltirgus” ir uzrunājis dārzeņu un augļu tirgotājus par to daļēju pārcelšanos uz vēsturiski zināmo Sakņu paviljonu, kas pagaidām kalpo kā pagaidu risinājums tirgotājiem, kamēr tiek rekonstruēti citi vēsturiskie paviljoni. Tāpat jau ir pārtraukta “matrjošku”, krievijas preses un citas produkcijas, kas simbolizē agresorvalsti, tirdzniecība. “Rīgas nami” kopā ar “Rīgas Centrāltirgus” vadību jau proaktīvi darbojas un, iesaistot nozari un atbildīgās iestādes kā PTAC un Valsts valodas centru, uzsācis darbu pie labās prakses tirdzniecības kodeksa par sortimentu un labās gribas memorandu par valsts valodas lietošanu izstrādi,” informē Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Lai informētu sabiedrību par paveikto tirgus sakārtošanā un nākamajiem soļiem, kā arī attīstības plāniem jau drīzumā septembra beigās tiks rīkots mediju pasākums.
Ratnieks ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos.
Atjaunotais Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons (2025.09.09.)
Atjaunotais Sakņu paviljons Centrāltirgū.