Latviešu seno arodu praktiskās nodarbības Vaiņodes un Gramzdas pagastos
2025.gadā biedrība “Mantinieki” Dienvidkurzemes novada Vaiņodes un Gramzdas pagastos īstenoja projektu “Latviešu seno arodu praktiskās nodarbības”. Projekts nr. Nr.25-02-CL22-C0LA19.2203-000002 īstenots ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas atbalstu.
Projekta aktivitātēs piedalījās Vaiņodes vidusskolas skolēni. Visa gada garumā notika desmit praktiskas nodarbības - rudzu maizes cepšana, grozu pīšana, kalēja darbs, kokamatniecība, aušana, keramika, filcēšana, tradicionālo ēdienu gatavošana, bērzu tāss darinājumi, puzuru veidošana. Piedaloties nodarbībās jaunieši guva ieskatu senajos latviešu arodos un apguva to pamatprasmes - katram bija iespēja izgatavot dekoratīvus un saimnieciski noderīgus darinājumus.