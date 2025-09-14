Saeimas komisijā uzklausīs tiesībsarga amata kandidāti Palkovu
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē trešdien, 17. septembrī, tiks uzklausīta tiesībsarga amata kandidāte, Rīgas Stradiņa universitātes profesore, advokāte Karina Palkova.
Paredzēts, ka komisijas sēde sāksies plkst.10.15.
Atbalstu Palkovai tiesībsarga amatā iepriekš solījušas koalīcijas partijas, kā arī opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts". Tāpat Palkova var rēķināties ar vismaz daļas Nacionālās apvienības deputātu balsu.
Kā ziņots, Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Palkova strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos.
Viņa iepriekš ir bijusi Jūrmalas domes Sabiedriskās padomes vadītāja. Padomes mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.
Palkova iepriekš norādīja, ka būtu jāpārskata tiesībsarga un Tiesībsarga biroja uzdevumi un struktūra.
Runājot par prioritātēm tiesībsarga amatā, Palkova teica, ka viena no galvenajām ir atjaunot tiesībsarga reputāciju. Viņa pieļāva, ka iepriekš tiesībsargs nav pilnā mērā pildījis tam uzticētos pienākumus, līdz ar to arī uzticēšanās no sabiedrības puses nav augstākajā līmenī.
Tāpat RSU profesore norādīja, ka būtu jāpārskata tiesībsarga uzdevumi un struktūra. Pēc Palkovas paustā, tiesībsarga darbība ir jāpadara efektīvāka. Viņa atzīmēja, ka patlaban būtu jāliek citi akcenti.
Taujāta, vai viņa ir bijusi saistīta ar partiju "Vienotība", RSU profesore norādīja, ka viņa bijusi saistīta ar politisko spēku "Sabiedrība citai politikai", kas, apvienojoties ar partiju "Jaunais laiks" un "Pilsoniskā savienība", kļuva par "Vienotību". Palkova uzsvēra, ka no partijas aizgājusi un vairāk nekā desmit gadus viņa nestrādā aktīvajā politikā.
Tiesībsarga amata kandidātus deputāti varēja izvirzīt līdz 4. septembrim. Jaunas kandidatūras jāizvirza, jo Saeima no amata atbrīvoja tiesībsargu Juri Jansonu, kurš pats bija lēmis atkāpties no amata.
Saskaņā ar likumu tiesībsargu amatā apstiprina Saeima pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma, un tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Patlaban gan Saeimā tiek vērtētas likuma izmaiņas, kas tiesības izvirzīt tiesībsarga kandidātu paredzētu arī Valsts prezidentam. Grozījumi gan vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Pēc Jansona atbrīvošanas no amata Tiesībsarga birojs darbu turpina tiesībsarga vietnieces Inetas Piļānes vadībā.