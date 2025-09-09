Lai ierobežotu ĀCM izplatību, Salas pagastā un Jūrmalā izsludināta karantīnas aizsardzības zona
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ierobežošanai Mārupes novada Salas pagastā un Jūrmalā trīs kilometru rādiusā ap mājas cūku novietni, kurā konstatēts vīruss, noteikta karantīnas aizsardzības zona, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publicētais rīkojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
ĀCM gadījums konstatēts Mārupes novada Salas pagastā mājas cūku novietnē ar 29 cūkām.
Savukārt desmit kilometru rādiusā ap novietni Mārupes novada Salas un Babītes pagastos, Jelgavas novada Valgundes pagastā, Tukuma novada Lapmežciema, Smārdes un Slampes pagastos, kā arī Jūrmalā noteikta karantīnas uzraudzības zona.
Uzraudzības un aizsardzības zonas paredz cūku transportēšanas ierobežojumus, higiēnas prasības novietnēm, transportlīdzekļiem un personām, kā arī cūkgaļas produktu izplatības ierobežojumus.
PVD informē, ka karantīnas laikā aizsardzības zonā cūku turētājiem vai īpašniekiem vismaz 15 dienas kopš rīkojuma stāšanās spēkā aizliegts pārvietot cūkas, tostarp ar transportlīdzekļiem, pa valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem no aizsardzības zonā esošām novietnēm. Pēc šī perioda aizsardzības zonā cūku turētājiem vai īpašniekiem būs jāievēro uzraudzības zonā noteiktās prasības, kamēr tās būs spēkā.
Tāpat karantīnas laikā uzraudzības zonā cūku turētājiem vai īpašniekiem vismaz 30 dienas aizliegts pārvietot cūkas, tostarp ar transportlīdzekļiem, pa valsts un privātiem ceļiem no uzraudzības zonā esošajiem novietnēm.
Karantīnas un aizsardzības zonās cūkas drīkst pārvietot cūku novietnes robežās pa palīgceļiem, tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas izkraušanas, kā arī no ārpus aizsardzības vai uzraudzības zonas esošas novietnes uz zonās esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju.
Dienestā atzīmē, ka transportlīdzekļa īpašniekiem pēc katra pārvadājuma nekavējoties ir jāveic transportlīdzekļu, ekipējuma, kuru izmanto dzīvnieku pārvadāšanai, piesārņoto materiālu, tostarp dzīvnieku līķu, dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu, savvaļas cūku medību trofeju, dzīvnieku barības, mēslu, vircas un pakaišu dezinfekciju, veicot arī attiecīgus ierakstus dezinfekcijas žurnālā.
Tāpat transportlīdzekļa īpašniekiem jānodrošina, ka transportlīdzeklis, kas tiek izmantots cūku pārvadāšanai, izbrauc no aizsardzības vai uzraudzības zonas tikai pēc transportlīdzekļa iztīrīšanas, dezinfekcijas un rakstiskas atļaujas saņemšanas no PVD valsts veterinārā inspektora.
PVD pārstāvji arī min, ka lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem karantīnas laikā jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos, personai, kuras rīcībā ir informācija par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties ir jāziņo par to PVD, kā arī no aizsardzības vai uzraudzības zonā esošas novietnes aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu.
Tāpat, ja vien nav saņemta PVD atļauja, personām ir aizliegts izvest svaigu savvaļas vai mājas cūku gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur savvaļas vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības vai uzraudzības zonā. Aizliegts arī bez PVD atļaujas laist pārtikas apritē svaigu mājas un savvaļas cūkas gaļu, kas iegūta aizsardzības vai uzraudzības zonā.
Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības vai uzraudzības zonā esošu novietni, kur tiek turētas cūkas, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos. Par visām personām, kas apmeklē novietni, jāglabā lietvedības pieraksti un jāuztur tie atjaunināti, kā arī pēc pieprasījuma tie jādara pieejami kompetentajai iestādei.
Aizliegts arī rīkot cūku sugas dzīvnieku izstādes, tirgu vai citus masu pasākumus, no aizsardzības vai uzraudzības zonas izvedot visu sugu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, jānodrošina to izsekojamība, tostarp marķējums, identifikācija un pavaddokumenti, kā arī, ja nav saņemta PVD atļauja, aizliegts pārvietot mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes blakusproduktus, tostarp kūtsmēslus, izlietotus pakaišus, ādas un sarus.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā reģistrēti kopumā desmit ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Tostarp slimība konstatēta arī divās komercfermās - SIA "Nygaard International" cūku novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā un SIA "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Savukārt pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
Mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1026 mežacūkām 27 novadu 158 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 737 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.