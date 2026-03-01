Māte vēroja bērnu monitorā, kad pamanīja ko šokējošu: "Viņi zināja viņa iesauku!"
Dženna Marija vietnē "TikTok" pastāstīja stāstu, kas var kļūt par murgu jebkuram vecākam.
Kamēr viņas dēls mierīgi gulēja citā istabā, sieviete, vērojot viņu ar videonovērošanas ierīces palīdzību, atklāja, ka kāds svešinieks ir uzlauzis viņu sistēmu.
Dženna sociālajos tīklos publicēja video, kas guva milzīgu skatījumu un komentāru skaitu. Tajā var dzirdēt un redzēt notiekošo caur videonovērošanas ierīci. Pēc satriektās mātes teiktā, tikai desmit sekundes pēc tam, kad viņa bija izgājusi no istabas, viņa izdzirdēja, kā sveša balss uzrunā viņas dēlu, nosaucot viņu iesaukā.
"Mans dēls ir Bugijs. Viņi sauca manu bērnu miegā viņa iesaukā," Dženna stāstīja, aprakstot savu izmisumu. "Es jūtos pilnībā apgānīta. Man ir uzstādītas kameras, bet drošības sajūta man ir atņemta. Es izmantoju paroles, kuras neviens nevarētu uzminēt, tomēr viņi atrada veidu, kā iekļūt."
My sons NICKNAME BOOGIE!!. They called my BABY.. in his sleep, BY HIS NICKNAME. I feel so violated. My cameras are up for safety and now that safety has been taken from me. I used passwords no one could guess, but unfortunately they still found a way in. I walked out of my room after nursing my son to grab my iPad, and not even 10 seconds later my son was being talked to. I am so glad I trusted my instinct and went back and listened to see what I had just heard come through my iPad, where I was watching his live stream from my living room. I don't feel safe in this world. I can't stop crying. Cops came and listened to it and said that it's terrifying and said to change passwords and that there is nothing they can do at this moment and that we should be safe. I've been watched and now I am begging every single one of you to PLEASE make sure no one is in your systems and protect yourself and your children. This is a fear and hurt I wouldn't wish on anyone. I am posting this as soon as I can to hopefully protect as many people as I can from these horrible people seeing every inch of you and part of your life too.
Māte skaidroja, ka notiekošo vērojusi savā iPad planšetē no viesistabas. "Es esmu tik pateicīga, ka uzticējos savai intuīcijai un aizgāju paklausīties vēlreiz. Es nespēju beigt raudāt — šī pasaule vairs nešķiet droša," viņa piebilda.
Dženna vērsās arī policijā, kas situāciju atzina par ļoti satraucošu. Tomēr, kā norādīja likumsargi, šobrīd viņi var ieteikt vien mainīt paroles un ievērot papildu drošības pasākumus.
Video guva tūkstošiem skatījumu un simtiem komentāru no citiem vecākiem, kuri dalījās līdzīgos biedējošos pieredzes stāstos. Kāds komentētājs atzina, ka izmetis savas kameras pēc tam, kad dzirdējis, kā ierīce uzrunā viņa meitu ar vārdiem: "Ššš, klusē!"
Lai gan Dženna uzskatīja, ka pietiks ar sarežģītu paroli, daudzi komentētāji un eksperti norādīja, ka visbiežāk tiek uzlauzta nevis pati kamera, bet gan mājas Wi-Fi tīkls.
Māte vērsās pie visiem vecākiem ar aicinājumu: "Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu sistēmās nav neviena svešinieka. Tās ir bailes un sāpes, ko es nevienam nenovēlu. Šie briesmīgie cilvēki var redzēt katru jūsu dzīves sekundi."
5 ātri soļi drošībai
Lai jūsu rācija-aukle vai videonovērošanas kamera nekļūtu par hakeru "atvērtu logu" uz jūsu dzīvi, pārbaudiet šādus punktus:
- Nomainiet rūpnīcas paroli. Nekad neizmantojiet ierīces standarta paroli (piemēram, admin vai 1234). Izveidojiet unikālu un sarežģītu paroli, kas satur burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes.
- Ieslēdziet divu faktoru autentifikāciju (2FA). Pat ja kāds uzzinās jūsu paroli, pieslēgšanai būs nepieciešams papildu kods, kas tiek nosūtīts uz jūsu tālruni.
- Regulāri atjauniniet programmatūru. Ražotāji izlaiž drošības atjauninājumus. Pārbaudiet lietotnē, vai nav pieejami jauni atjauninājumi – tie bieži novērš ievainojamības, ko izmanto hakeri.
- Nodrošiniet sava Wi-Fi tīkla aizsardzību. Pārliecinieties, ka parole ir droša un ir ieslēgta WPA3 šifrēšana (vai vismaz WPA2).
- Izslēdziet attālināto piekļuvi (Remote Access). Ja jums nav nepieciešams skatīties kameras attēlu ārpus mājas, izslēdziet attālināto piekļuvi iestatījumos. Tas būtiski samazinās ielaušanās risku no ārpuses.