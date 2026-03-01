FOTO: 1000 auto zem viena jumta: kuldīdznieks Ruslans atklāj savu neparasto hobiju

1000 auto modelīši zem viena jumta
Kuldīdznieks Ruslans Finogenovs ir rallija fans un automašīnu modelīšu kolekcionārs ar stāžu - uz sacīkstēm regulāri sācis braukāt jau pirms gadiem 40, bet viņa kolekcijā ir daudz tādu eksponātu, ko citur nekur neatrast. Piemēram, bruņumašīna no filmas "Mirāža"!
Mašīnu modelīšus Ruslans Finogenovs sācis kolekcionēt 10 vai 11 gadu vecumā, kad no vecāku draugiem kā dāvanu saņēmis pirmās mašīnītes. Tagad viņa māja atgādina muzeju: istabā visas sienas aizņem plaukti ar modelīšiem, mašīnītes ir plauktiņā priekšnamā un pat pie garāžas sienas.
Jautāts, cik viņa kolekcijā ir modelīšu, Ruslans saka, ka varētu būt ap tūkstoti, taču piebilst, ka precīzas uzskaites nav. Reiz gan esot mēģinājis saskaitīt, taču, kad ticis pāri astotajam simtam, tad rēķini sajukuši. Kolekcijas vērtīgākā daļa izvietota dzīvojamā istabā, bet daļa atrodas uz bēniņiem, salikta kastēs.
Aģenta 077 autoparks
Katrs kārtīgs kolekcionārs specializējas kaut kādās noteiktās tēmās, jo nav iespējams aptvert pilnīgi visu. Tā kā Ruslans neapšaubāmi ir pieskaitāms pie kārtīgajiem kolekcionāriem, tad viņa kolekcijai ir divas galvenās tēmas. Pirmā no tām - automašīnas no Džeimsa Bonda filmām.
"Es neesmu arābu šeihs, lai varētu nopirkt ikvienu modelīti, kas parādās, tādēļ izvēlējos dažas galvenās tēmas, ko kolekcionēju. Man jau no bērnības ļoti patīk Džeimsa Bonda filmas, tādēļ izdomāju, ka varētu vākt tām veltītus modelīšus - tātad mašīnas, kas redzamas šajās filmās," savu izvēli skaidro kolekcionārs.
Papildus motivāciju sagādājis kāds Anglijā dzīvojošs draugs, kurš savulaik padevis ziņu - klau, te iznāk žurnālu sērija par Džeimsu Bondu, katram numuram klāt ir arī dāvaniņas, tostarp arī automašīnu modelīši. Pavisam laika gaitā iznāca apmēram pusotrs simts žurnāla numuru, izveidojot Ruslana kolekcijas pamatu. Bet, kad žurnāls beidza iznākt, tad pie darba ķērās pats Ruslans, veikalā nopērkamos standarta mašīnu modelīšus pārveidojot par tāda izskata automašīnām, kādas redzētas Bonda filmās, un radot nelielas ainiņas no bondiānas, piemēram, epizodi no vajāšanas Stambulas tirgū.
Iznākumā Ruslana dzīvoklī viena siena ir aizkrauta ar visvisādām Bonda relikvijām - ne tikai vairākiem desmitiem modelīšu, bet arī Bonda pistoles kopiju, dažādām kartiņām, spēļu kārtīm, īpašajām alus bundžiņām un sazin vēl kādiem tematiskajiem suvenīriem, ieskaitot Bonda meitenes īpašo spogulīti. Jautāts, kurš no Bonda lomas atveidotājiem viņam vislabāk patīk, Ruslans saka: "Man jau patika Rodžers Mūrs un Pīrss Brosnans - viņu Bondi bija ar foršu humora izjūtu. Bet visu cieņu arī Danielam Kreigam, kurš pats izpildījis daudzus no filmas trikiem!"
Rallijs pāri visam
Otrs virziens Ruslana kolekcijā ir rallijs. Būdams liels autosporta fans jau no bērnības, kolekcionārs ir savācis visu pasaules čempionu mašīnu modelīšus, turklāt dažiem komplektā ir arī pašu čempionu autogrāfi. Skaidra lieta, ka kolekcijā ir arī labāko latviešu braucēju mašīnītes. "Rallijs ir mana prioritāte un tur es uz cenu īpaši neskatos - protams, saprāta robežās," saka Ruslans. Starp citu, dārgākais eksemplārs viņa kolekcijā nav kāds no rallija vāģiem, bet gan futūristisks "Audi" no filmas "Es, robots". Tādi ir izgatavoti tikai 47 eksemplāros, pie tam katrs ir roku darbs.
"Vecāki man bija uzdāvinājuši naudu ar piebildi, lai nopērku sev kaut ko paliekošu. Labu brīdi domāju, līdz internetā pamanīju, ka pieejami ir vairs tikai divi šādi modelīši - viens sudrabots, otrs melns. Bet filmā melna nebija, tādēļ zināju, ka man vajag sudraboto. Saņēmos, pieliku klāt arī savu naudu un par, šķiet, 110 latiem beigu beigās to modelīti nopirku. Vēlāk jau parādījās arī citi salīdzinoši dārgi modeļi, piemēram, rets Dakāras rallija "Kamaz" par 110 eiro. Tiesa, jaunais "Kamaz" modelis jau ir tik dārgs, ka man neceļas roka to pirkt - pāri par 200 eiro. Kaut kādas robežas tomēr arī man ir..."
Kur kolekconārs ņem arvien jaunus eksponātus savai kolekcijai? Lielāko daļu pērk veikalos vai atrod kaut kur internetā, taču gadoties interesantām lietām uzdurties arī "humpalās". Un reizēm kaut ko izdodas atrast zemē - vārda tiešā nozīmē. Piemēram, vienu no "Aston Martin" modelīšiem Ruslans atradis pamestu kādā smilšu kastē Anglijā. Tam gan bijis nolauzts spogulītis, taču pēc izjaukšanas, pielabošanas un iztīrīšanas modelītis bijis kā jauns.
Ar iemainītajiem vai nopirktajiem sērijveida modelīšiem vien kolekcionārs neaprobežojas, bet cenšas tos radoši apstrādāt. Piemēram, par pamatu ņemot parastu padomjlaiku "Moskviču" vai "Žiguli", modelītis ar uzlīmīšu palīdzību pārtaisīts par septiņdesmito gadu rallija vāģi. Te viss tiek darīts, lai modelītis būtu maksimāli līdzīgs oriģinālam, kas savulaik traucies sacīkšu trasēs. Bet tas nozīmē teju vai juveliera darbu: pārkrāsot, nomainīt riteņus, uzlikt tādu radiatora resti, kāda bija tolaik, sagādāt uzlīmes ar numuru un reklāmām, beigu beigās arī ielikt mašīnītē drošības karkasu, kāds pienākas rallija spēkratiem. Visus nepieciešamos komponentus var atrast un nopirkt internetā, taču piņķerīgais darbs paliek paša ziņā.
"Noņemšanās ir diezgan liela, šim nolūkam man ir vesela kaudze instrumentu. Piemēram, lai uztaisītu sporta "Žiguli", jāliek iekšā sporta beņķi, vajag citus riteņus, miglas lukturus, iekšā vēl dugas jāieliek, jāpārkrāso un jāsalīmē uzraksti. Un ne jau visus uzrakstus var tā vienkārši nopirkt," skaidro meistars.