Kāpēc traģisku notikumu laikā PSRS rādīja "Gulbju ezeru": patiesais iemesls
Tie, kuri piedzīvoja 1991. gadu, noteikti atceras arī slaveno "Gulbju ezeru" televīzijas ekrānos. Trīs dienas pēc kārtas visos kanālos tika rādīts viens un tas pats balets, it kā valstī laiks būtu apstājies.
Vecākai paaudzei šis skats bija pazīstams – līdzīgu "bezgalīgu baletu" viņi bija redzējuši arī iepriekš un jau nojauta, kas varētu būt tā iemesls.
Kāpēc PSRS un postpadomju telpā televīzijā dienām ilgi rādīja "Gulbju ezeru", kādi notikumi aiz tā slēpās un kāpēc tika izvēlēts tieši Čaikovskis?
Laiks, kad "Gulbju ezeru" rādīja visos kanālos, PSRS nebija raksturīgs tikai 1991. gadam. Taču gandrīz vienmēr tas bija trauksmes signāls – valstī bija noticis kas nopietns, un priekšā gaidāmi sarežģīti laiki. Slavenais Čaikovska balets kļuva par sava veida pauzi – to ēterā lika krīžu, politisku pārmaiņu vai sēru dienās.
"Gulbju ezers" televīzijas ekrānos parādījās:
- pēc ģenerālsekretāru Leonīda Brežņeva, Jurija Andropova un Konstantīna Čerņenko nāves;
- 1991. gada augustā – valsts apvērsuma mēģinājuma laikā;
- reizēm – kā neitrāla "tehniskā aizvietošana" televīzijas raidījumu pārtraukumu periodos.
Pirmo reizi baletu "Gulbju ezers" padomju skatītāji bija spiesti skatīties 1982. gadā – Milicijas dienai veltītā koncerta vietā. Iemesls: bija miris Brežņevs. Vēlāk šo paņēmienu atkārtoja vēl divas reizes – pēc Andropova un Čerņenko nāves.
1991. gadā padomju vara pārspēja pati sevi: augusta puča laikā balets televīzijā tika demonstrēts trīs dienas pēc kārtas. Tiesa, pastāv arī cita versija – ka baleta pārraide bijusi ieplānota jau divas nedēļas pirms puča un ar notikumiem sakritusi nejauši. Tomēr šī sakritība izskatījās pārāk simboliska, lai tai viegli noticētu.
Taču kāpēc rādīja tieši baletu, nevis kādu izklaidējošu raidījumu?
Pirmkārt, sēru dienās televīzijā bija aizliegts demonstrēt jebkādu "izklaidi". Savukārt balets tika uzskatīts par klasiskās mākslas simbolu, neitrālu un augstas kultūras saturu. Daži kultūras darbinieki šādas translācijas pat dēvēja par izglītojošām – it kā miljoniem cilvēku, kuri nekad nebija bijuši Lielajā teātrī, tika dota iespēja ieraudzīt leģendāro Čaikovska un Grigoroviča iestudējumu.
Tomēr galvenais iemesls, protams, bija cits. Balets bija garš, bez vārdiem un novērsa uzmanību no realitātes. Tādējādi vara no televīzijas ētera izņēma ziņas – samazināja trauksmes līmeni, izvairījās no panikas un neērtu secinājumu rašanās, vienlaikus iegūstot laiku.
Jau postpadomju laikā baletu "Gulbju ezers" reizēm rādīja tehnisko pārtraukumu laikā vai televīzijas kanālu apraides sinhronizēšanai. Šodien retais vairs spētu atcerēties, kad pēdējo reizi "Gulbju ezers" tika rādīts televīzijā – neskaitot 1991. gadu.