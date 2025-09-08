Pēc filmas motīviem iznāk bilžu grāmata "Straume"
Apgāds "Zvaigzne ABC" ir izdevis bilžu (un vārdu) grāmatu “Straume”, kas tapusi pēc režisora Ginta Zilbaloža izcilās filmas motīviem un ir oficiāli apstiprināta filmas adaptācija.
Grāmatā, tāpat kā animācijas filma, galvenais varonis ir Kaķis, kurš ir pieradis būt viens, viņš ir izteikts individuālists, tomēr viņam nāksies mainīt savus paradumus un iemācīties sadarboties ar citiem dzīvniekiem, lai paglābtos no milzu plūdiem. Patvēries nelielā laivā kopā ar Kapibaru, Lemuru, Suni un Putnu, viņš slīd cauri noslēpumainām ainavām un cenšas pielāgoties šai jaunajai, savādajai pasaulei. Ikviens no varoņiem kādā brīdī saprot, ka spēs izdzīvot tikai tad, ja palīdzēs citiem.
Šī grāmata ir domāta bērniem. Tajā skaidri, bet ne didaktiskā formā atklājas draudzības un savstarpējās uzticības nozīmīgums.
Filma “Straume” ir ieguvusi plašu starptautisku atzinību un skatītāju mīlestību gan Latvijā, gan pasaulē. Tā ir saņēmusi augstu kritiķu novērtējumu un daudzas balvas. Trīs prestižākie filmai piešķirtie apbalvojumi ir Eiropas Kinoakadēmijas balva, ASV kino un TV industrijas balva “Zelta globuss” un ASV Kinoakadēmijas balva “Oskars”.