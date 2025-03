Animācijas filmas "Straume" augstākie apbalvojumi būs aplūkojami vairākās pilsētās

Koncertzālē “Lielais dzintars” izstāde būs skatāma no 19. līdz 23. martam, koncertzālē “Latvija” – no 27. līdz 29. martam, Latgales vēstniecībā GORS – no 1. līdz 6. aprīlim un koncertzālē “Cēsis” – no 8. līdz 11. aprīlim.