FOTO: mūziķis Niks Keivs Latvijā ticies ar filmas "Straume" komandu
foto: Gints Zilbalodis/ X
Niks Keivs ar "Straume" režisoru Gintu Zilbalodi un producentu Matīsu Kažu.
Slavenības

FOTO: mūziķis Niks Keivs Latvijā ticies ar filmas "Straume" komandu

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Austrāliešu mūziķis Niks Keivs un viņa pavadošais grupas "Radiohead" basģitārists Kolins Grīnvuds pirms papildus koncerta Siguldā tikušies ar latviešu godalgotās animācijas filmas "Straume" režisoru Gintu Zilbalodi un producentu Matīsu Kažu.

FOTO: mūziķis Niks Keivs Latvijā ticies ar filmas ...

“Paldies par brīnišķīgo koncertu un vakariņām, Niks Keivs un Kolins Grīnvuds!” sociālajos tīklos raksta Gints Zilbalodis.

Kā zināms, lielā pieprasījuma dēļ pasākuma rīkotāji kopā ar mūziķa menedžmentu sarīkoja vēl vienu Nika Keiva koncertu, kas Siguldas pilsdrupu estrādē izskanēja 13. augustā.

Niku Keivu, iespējams, vislabāk pazīst kā grupas Nick Cave & The Bad Seeds solistu un dziesmu autoru, taču viņa mākslinieciskā darbība ir tikpat mainīga, cik arī ražīga.

Ar radošo karjeru, kas ilgst vairāk nekā četras desmitgades, Keivs ir izpaudies tik dažādās mākslinieciskajās disciplīnās kā solo un sadarbības mūziķis, filmu komponists, rakstnieks, scenārists, sava iknedēļas bloga The Red Hand Files autors un pavisam nesen arī kā keramiķis.

2025. gada 12. augustā Siguldas pilsdrupu estrādē savas pazīstamākās dziesmas izpildīja leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs.

Nika Keiva koncerts Siguldā 2025. gada augustā

2025. gada 12. augustā Siguldas pilsdrupu estrādē savas pazīstamākās dziesmas izpildīja leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs.

Tēmas

Matīss KažaRadioheadGints ZilbalodisNiks Keivs

Citi šobrīd lasa