FOTO: mūziķis Niks Keivs Latvijā ticies ar filmas "Straume" komandu
Austrāliešu mūziķis Niks Keivs un viņa pavadošais grupas "Radiohead" basģitārists Kolins Grīnvuds pirms papildus koncerta Siguldā tikušies ar latviešu godalgotās animācijas filmas "Straume" režisoru Gintu Zilbalodi un producentu Matīsu Kažu.
“Paldies par brīnišķīgo koncertu un vakariņām, Niks Keivs un Kolins Grīnvuds!” sociālajos tīklos raksta Gints Zilbalodis.
Thanks for an amazing concert and dinner Nick Cave and Colin Greenwood! pic.twitter.com/8NiCmXVPXh— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) August 13, 2025
Kā zināms, lielā pieprasījuma dēļ pasākuma rīkotāji kopā ar mūziķa menedžmentu sarīkoja vēl vienu Nika Keiva koncertu, kas Siguldas pilsdrupu estrādē izskanēja 13. augustā.
Niku Keivu, iespējams, vislabāk pazīst kā grupas Nick Cave & The Bad Seeds solistu un dziesmu autoru, taču viņa mākslinieciskā darbība ir tikpat mainīga, cik arī ražīga.
Ar radošo karjeru, kas ilgst vairāk nekā četras desmitgades, Keivs ir izpaudies tik dažādās mākslinieciskajās disciplīnās kā solo un sadarbības mūziķis, filmu komponists, rakstnieks, scenārists, sava iknedēļas bloga The Red Hand Files autors un pavisam nesen arī kā keramiķis.
