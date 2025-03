Slavenā amerikāņu repere Doja Cat atzinusi, ka "Straume" ir viņas mīļākā filma

Doja Cat (īstajā vārdā Amala Ratna Zandile Dlamini) ir amerikāņu repere, dziedātāja, dziesmu autore un producente, kas pazīstama ar savu unikālo skanējumu, spilgto vizuālo tēlu un spēju apvienot dažādus mūzikas stilus, tostarp hiphopu, R&B un popu. Viņa kļuva slavena ar savu vīrālo hitu "Mooo!" (2018), taču plašāku atpazīstamību ieguva ar tādiem hitiem kā "Say So", "Kiss Me More" un "Woman". Doja Cat ir pazīstama arī ar savu radošo pieeju sociālajos tīklos, kur viņa bieži mijiedarbojas ar faniem un eksperimentē ar savu tēlu. Viņa ir ieguvusi vairākas prestižas mūzikas balvas un turpina būt viena no mūsdienu popkultūras ietekmīgākajām māksliniecēm.