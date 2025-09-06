Pēc vecāku protesta un domes lēmuma mācības Variešu skolā atsākas
Pirmdien, 8.septembrī, atsāksies mācības Krustpils pamatskolas izglītības īstenošanas vietā Variešos, paredz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera rīkojums.
Pēc tam, kad jaunā mācību gada sākumā Variešos netika nodrošināts mācību process, domē sasaukta Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde. Tajā uzklausīti gan deputāti, gan Variešu skolēnu vecāki.
Viedokli tika aicināta izteikt arī Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa, taču viņa ir darba nespējā.
Pēc sēdes, saskaņā ar deputātu lemto izpilddirektors izdevis rīkojumu, saskaņā ar kuru Variešu sākumskolā jāatsāk īstenot visas noteiktās izglītības programmas.
Tāpat mēneša laikā plānots pārrunāt ar skolēnu vecākiem situāciju izglītības iestādē, lai rastu labāko risinājumu. Pašvaldība arī joprojām gaida direktores paskaidrojumu par notikušo.
Domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības un kultūras jautājumos Aija Vetere (LZP) skaidro, ka, reaģējot uz iedzīvotāju sašutumu par Variešu sākumskolas slēgšanu, domes vadība ir konstatējusi, ka skolas vadība bez domes pārstāvju un vecāku informēšanas ir nolēmusi pārvest 2. un 3.klases skolēnus no struktūrvienības Variešos uz mācību realizēšanas vietu Madonas ielā Jēkabpilī. Tas esot darīts, jo 2. un 3.klasē no Variešu pagasta ir tikai četri līdz pieci bērni. Tāpēc skolēni, kuri tika vesti no Jēkabpils, īsti nav apmierināti, ka viņiem ir jābrauc no pilsētas uz Variešiem.
Viņa arī skaidro, ka šo situāciju dome ir pieprasījusi sniegt paskaidrojumus Krustpils pamatskolas vadībai un arī Izglītības pārvaldei.
Savukārt Variešu pagasta iedzīvotāji atklātā vēstulē sabiedrībai un augstākajām valsts amatpersonām norāda, ka "ne vecāki, ne Variešu skoliņas personāls no skolas vadības puses iepriekš netika par to brīdināts". Informācija par mācību pārcelšanu uz citu vietu esot paziņota 29.augustā.
Vietējie norāda, ka jau pavasarī tika runāts, ka Variešu skolā šajā mācību gadā neizdosies nokomplektēt 1.klasi. Tiekot minēts, ka lielākā daļa Jēkabpilī dzīvojošo vecāku nepiekrīt vai nav apmierināti ar piedāvājumu bērnam mācīties Variešos. "Taču mums gribas vaicāt skolas vadībai - vai 1.klases bērnu vecāki ir atvesti uz Variešu skoliņu un viņiem ir parādīts, cik brīnišķīgā vidē bērniem ir iespējams mācīties?" jautā skolēnu vecāki.
2. un 3.klasē Variešos šogad esot noteiktajiem kritērijiem atbilstošs skolēnu skaits - deviņi un astoņi.
"Mēs iestājamies par cieņpilnu komunikāciju un pret pārsteidzīgiem, neizdiskutētiem un vienpersoniskiem lēmumiem, kas ietekmē daudzus likteņus," vēstulē pauž vecāki. Viņi iestājas par izglītības procesa turpināšanu Variešos, "kur bērniem ir droša, skaista, gaiša, ģimeniska vide un brīnišķīgs, atbalstošs pedagogu un tehnisko darbinieku personāls".