Liepājnieki izlēmuši, ko darīt ar nokritušo Kanādas papeli Jūrmalas parkā
Liepājnieku aptaujā vairums atbalstīja nokritušās Kanādas papeles Jūrmalas parkā sazāģēšanu un aizvākšanu, bet tās vietā pavasarī plānots iestādīt jaunu koku. Balsojumā piedalījās 122 iedzīvotāji, no kuriem 114 sniedza derīgas atbildes.
Par šādu rīcības variantu (“Koku sazāģēt un aizvākt, teritoriju sakopjot”) aptaujā, kurā piedalīties bija aicināts ikviens liepājnieks, izteicies lielākais respondentu skaits - 47.
Kā redzams, divi citi atbilžu varianti, ko darīt ar nokritušo koku, katrs ieguvis mazāku balsu skaitu.
Visdrīzāk, papeles vietā tiks iestādīts jauns koks. Arī šis darbs plānots šajā pavasarī.
Iedzīvotāju aptauja vietnē epakalpojumi.liepaja.lv notika no 16. februāra līdz 2. martam; pavisam piedalījušies 122 respondenti; derīgas atbildes snieguši 114 dalībnieki.
Kanādas papele, kas atrodas Jūrmalas parka teritorijā, Miķeļa Valtera ielas malā, ilgus gadus, lai arī atspiedusies pret zemi, šķība un aizlūzusi, turpināja zaļot.
Vēl pirms dažiem gadiem Komunālā pārvalde papeles vainagu sakopa, nozāģējot kaltušos, bojātos vai pārāk izpletušos zarus. Bija cerība, ka tādejādi izdosies spēcināt slīpā stumbra noturību un pagarināt auga mūžu.
Taču šajā ziemā kādā brīdī nesošais stumbrs pilnībā ir noslīdējis pie zemes un redzams, ka koks zaudējis augšanas spēju.
Tā kā papele guļ uz zemes, tās aizvākšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem speciāla atļauja nav nepieciešama, tomēr pirms darbu uzsākšanas Komunālā pārvalde vēlējās uzklausīt liepājnieku viedokli par to, kā, viņuprāt, labāk rīkoties.
Lai rastu piemērotāko risinājumu, iedzīvotāji bija aicināti balsot par trīs iespējamiem turpmākās rīcības variantiem.