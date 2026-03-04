Šovasar Igaunijā un Lietuvā uzstāsies grupa "Black Eyed Peas"
Šovasar Baltijā viesosies pasaulslavenā popa un hiphopa grupa "Black Eyed Peas". Eiropas tūres ietvaros mūziķi uzstāsies gan Igaunijā, gan Lietuvā, piedāvājot klausītājiem savus populārākos hitus.
15. jūnijā grupa pirmo reizi uzstāsies Igaunijā – koncerts notiks Tallinas Vecpilsētas ostas Kruīzu teritorijā. Savukārt 18. jūnijā "Black Eyed Peas" uzstāsies Lietuvā, Kauņas “Žalgiris” arēnā, kur paredzēts iespaidīgs muzikāls šovs ar enerģiskiem priekšnesumiem, dejām un labi zināmiem hitiem.
"Black Eyed Peas" jau vairāk nekā divas desmitgades ir viena no atpazīstamākajām popmūzikas grupām pasaulē. Viņu mūzika apvieno hiphopu, popu un elektronisko deju mūziku, radot enerģisku un viegli atpazīstamu skanējumu. Starptautisku izrāvienu grupa piedzīvoja 2000. gados ar albumiem “Elephunk” un “Monkey Business”.
Pēc 2010. gadā izdotā albuma “The Beginning” grupa uz laiku ieturēja radošu pauzi, bet 2018. gadā ar albumu “Masters of the Sun Vol. 1” atgriezās pie savām hiphopa saknēm.
Grupas repertuārā ir daudzi pasaules mēroga hiti, tostarp “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow”, “Where Is The Love?”, “Shut Up”, “My Humps” un “Let’s Get It Started”, kas iedvesmojuši veselu paaudzi klausītāju.
Pašlaik grupas kodolsastāvu veido will.i.am, apl.de.ap un Taboo, kuri turpina uzstāties koncertos visā pasaulē. "Black Eyed Peas" koncerti ir pazīstami ar spēcīgu enerģiju, iespaidīgiem vizuālajiem risinājumiem un ciešu mijiedarbību ar skatītājiem, radot īstus muzikālus svētkus no pirmās līdz pēdējai dziesmai.
Biļetes tirdzniecībā no 2. marta, "Biļesu serviss" un "Biļešu paradīzes" kasēs.