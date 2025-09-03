Variešu skolas vecāki iebilst pret mācību pārcelšanu uz Jēkabpili - dome pieprasa paskaidrojumus
Jēkabpils domes vadība no skolas direktores pieprasījusi paskaidrojumu par mācību procesa nenodrošināšanu Krustpils pamatskolas izglītības īstenošanas vietā Variešos, liecina domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības un kultūras jautājumos Aijas Veteres (LZP) video paziņojumā paustais.
Viņa apgalvo, ka, reaģējot uz iedzīvotāju sašutumu par Variešu sākumskolas slēgšanu, domes vadība ir konstatējusi, ka skolas vadība bez domes pārstāvju un vecāku informēšanas ir nolēmusi pārvest 2. un 3.klases skolēnus no struktūrvienības Variešos uz mācību realizēšanas vietu Madonas ielā Jēkabpilī. Tas esot darīts, jo 2. un 3.klasē no Variešu pagasta ir tikai četri līdz pieci bērni. Tāpēc skolēni, kuri tika vesti no Jēkabpils, īsti nav apmierināti, ka viņiem ir jābrauc no pilsētas uz Variešiem.
"Gribu vērst uzmanību, ka Variešu sākumskola netiek slēgta. Tur mācības turpinās gan pirmsskolas izglītībā, gan arī sporta stundas notiks Variešu sporta zālē," klāsta Vetere.
Viņa arī skaidro, ka šo situāciju dome ir pieprasījusi sniegt paskaidrojumus Krustpils pamatskolas vadībai un arī Izglītības pārvaldei. Pēc paskaidrojuma saņemšanas pašvaldība sola sniegt plašāku informāciju.
Savukārt Variešu pagasta iedzīvotāji atklātā vēstulē sabiedrībai un augstākajām valsts amatpersonām norāda, ka "ne vecāki, ne Variešu skoliņas personāls no skolas vadības puses iepriekš netika par to brīdināts". Informācija par mācību pārcelšanu uz citu vietu esot paziņota 29.augustā.
Vietējie norāda, ka jau pavasarī tika runāts, ka Variešu skolā šajā mācību gadā neizdosies nokomplektēt 1.klasi. Tiekot minēts, ka lielākā daļa Jēkabpilī dzīvojošo vecāku nepiekrīt vai nav apmierināti ar piedāvājumu bērnam mācīties Variešos. "Taču mums gribas vaicāt skolas vadībai - vai 1.klases bērnu vecāki ir atvesti uz Variešu skoliņu un viņiem ir parādīts, cik brīnišķīgā vidē bērniem ir iespējams mācīties?" jautā skolēnu vecāki.
2. un 3.klasē Variešos šogad esot noteiktajiem kritērijiem atbilstošs skolēnu skaits - deviņi un astoņi.
"Mēs iestājamies par cieņpilnu komunikāciju un pret pārsteidzīgiem, neizdiskutētiem un vienpersoniskiem lēmumiem, kas ietekmē daudzus likteņus," vēstulē pauž vecāki. Viņi iestājas par izglītības procesa turpināšanu Variešos, "kur bērniem ir droša, skaista, gaiša, ģimeniska vide un brīnišķīgs, atbalstošs pedagogu un tehnisko darbinieku personāls".