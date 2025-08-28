RAKUS amatpersona apsūdzēta dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā saistībā ar izklaides pasākuma organizēšanu
Prokuratūra nosūtījusi tiesai krimināllietu, kurā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (RAKUS) amatpersona un kādas struktūrvienības vadītājs un viņa vietnieks apsūdzēti saistībā ar iespējamām nelikumībām izklaides pasākuma organizēšanā, paziņojusi prokuratūra. Valsts kapitālsabiedrības amatpersonai izvirzīta apsūdzība par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Savukārt struktūrvienības vadītājam celta apsūdzība par valsts amatpersonas uzkūdīšanu mantkārīgā nolūkā ļaunprātīgi izmantot savu dienesta stāvokli, krāpšanu un dokumenta viltošanu mantkārīgā nolūkā, bet viņa vietniekam - par krāpšanas atbalstīšanu.
Izmeklēšanu šajā krimināllietā veica Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojs.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka RAKUS struktūrvienības vadītājs, iesaistot savus padotos, 2023.gada beigās valsts kapitālsabiedrības darbiniekiem un citām personām organizēja izklaides pasākumu kultūras pilī par kopējām izmaksām vismaz 14 560 eiro. Šajā summā ietilpa kultūras pils telpu noma, 150 personu ēdināšanas un servisa pakalpojumi, vakara vadītāja pakalpojumi, kā arī mūziķu grupas pakalpojumi.
Apzinoties, ka darbinieku brīvprātīgās iemaksas nesegs minētās izmaksas, RAKUS struktūrvienības vadītājs savas ieceres nemazināja, bet gan uzkūdīja slimnīcas valsts amatpersonu ļaunprātīgi izmantot savu dienesta stāvokli un prettiesiski pieprasīt vairāku uzņēmumu pārstāvjiem izklaides pasākuma ēdināšanas pakalpojumu apmaksu 6500 eiro apmērā, kam valsts amatpersona piekrita.
Minētā valsts amatpersona tobrīd bija iekļauta aktīvi notiekošos valsts kapitālsabiedrības publiskajos iepirkumos kā iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
Tādējādi tā īstenoja valsts amatpersonas funkcijas ar tai piešķirtām tiesībām valsts kapitālsabiedrības vārdā pieņemt lēmumus, kas saistoši valsts kapitālsabiedrībai un konkrētajiem uzņēmumiem, kā arī veica uzraudzības un kontroles funkcijas pār valsts kapitālsabiedrības publisko iepirkumu rezultātā noslēgtajiem publiskajiem līgumiem ar konkrētajiem uzņēmumiem, skaidro prokuratūra.
Valsts amatpersona izmantoja sava amata priekšrocības, kā arī lomu iepirkumu procedūrās un ar to esošo statusu attiecībā pret kontrolē esošajiem uzņēmumiem, lai prettiesiski pieprasītu no trešajām personām - uzņēmumu amatpersonām un pārstāvjiem - mantiskus labumus.
Tā rezultātā minēto uzņēmumu pilnvarotie pārstāvji apmaksāja viņiem piestādītos izklaides pasākuma ēdināšanas pakalpojumu rēķinus par kopējo summu 6500 eiro. Valsts amatpersonas rīcība bija pretrunā tai uzticētajiem uzdevumiem, šādi rīkojoties tā pārkāpa likumus un valsts kapitālsabiedrībā noteiktos tiesību aktus, norāda prokuratūrā.
Turklāt, lai segtu vēl citas minētā izklaides pasākuma izmaksas, valsts kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītājs ar sava vietnieka atbalstu sagatavoja viltotu dokumentu, ar kura palīdzību no kāda nodibinājuma prettiesiski ar viltu ieguva kopā 4454 eiro, ko izmantoja izklaides pasākuma ēdināšanas, mūziķu grupas un inventāra pakalpojumu apmaksai.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, iekams vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Kā aģentūrai LETA skaidroja Austrumu slimnīcā, RAKUS ir sniegusi izmeklējošajām iestādēm visu prasīto informāciju un nepieciešamos skaidrojumus. Slimnīcā strādājusī valsts amatpersona atbilstoši izmeklēšanas iestāžu norādēm ir tikusi atstādināta no pienākumu pildīšanas.
Slimnīcas rīcībā neesot informācijas par to, ka jebkāda RAKUS amatpersona būtu ietekmējusi iepirkumu procedūras vai to rezultātus, vai noslēgto līgumu izpildi. Tāpat neesot arī konstatētas pazīmes, kas pieprasītu iepirkumu procedūru vai noslēgto līgumu izpildes pārskatīšanu.
RAKUS arī nav zināms, ka kāds darbinieks "būtu guvis jebkādu personīgu labumu no tā, ka pēc ārkārtīgi saspringtā Covid-19 perioda slimnīcas darbiniekiem tika organizēts kolektīva saliedēšanas pasākums konferences laikā". Slimnīca norāda, ka nav notikusi valsts vai slimnīcas līdzekļu izšķērdēšana vai izlietošana tam neparedzētam mērķim.