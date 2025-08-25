Eiropas basketbola čempionāta laikā pie Brīvības pieminekļa laukuma izvietos barjeras
Drošības apsvērumu dēļ pie Brīvības pieminekļa laukuma Rīgā visu Eiropas basketbola čempionāta laiku būs izvietotas norobežojošas barjeras, kā arī pastiprināti patrulēs policija, paziņojumā presei norādījis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Pirmdien Kozlovska vadībā notika Eiropas čempionāta basketbolā drošības darba grupas sanāksme, kurā pārrunāja un izvērtēja atbildīgo dienestu gatavību starptautiskā basketbola turnīra norisei Rīgā.
Sanāksmē piedalījās Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Iekšlietu ministrijas informācijas centra, Valsts kancelejas, kā arī Latvijas Basketbola federācijas un čempionāta rīkotāju pārstāvji.
Ministrs norādījis, ka čempionāta rīkotāji ar vislielāko atbildības sajūtu ir strādājuši, lai čempionāta laikā gan spēļu norises vietā, gan visā Rīgā viss notiktu pēc augstākajiem drošības standartiem. Kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīti visi iekšlietu dienesti, kas gan savstarpēji, gan ar rīkotājiem strādā labā koordinācijā, vērtēja Kozlovskis.
"Lielajam basketbolam Rīgā jābūt svētkiem, un tas atkarīgs kā no rīkotājiem, tā arī svētku apmeklētājiem, tādēļ aicinu visus apzināties pasākuma vērienīgumu un spēļu prieku izbaudīt, ar izpratni izturoties pret ieviestajiem drošības pasākumiem," uzsvēris Kozlovskis.
Turnīrs Rīgā sāksies šo trešdien, tādēļ īpaša uzmanība tiek veltīta drošības un kārtības nodrošināšanai gan sacensību norises vietās, gan pilsētvidē.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norādījis, ka drošība ir policijas prioritāte, tāpēc no policijas puses būs iesaistīti plaši spēki un policija rūpēsies par sabiedrisko kārtību un drošību gan no zemes, gan gaisa.
Policija veikusi risku izvērtējumu un sagatavojusi plānu, kā arī apzinājusi nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu un uztur arī regulāru saziņu ar ārvalstu kolēģiem.
2025.gada Eiropas čempionāts basketbolā būs jau 42.vīriešu basketbola čempionāts. Sacensības notiks no 2025. gada 27. augusta līdz 14. septembrim, pulcējot 24 Eiropas nacionālās basketbola izlases. Turnīru kopīgi uzņems četras valstis - Kipra, Somija, Polija un Latvija. Grupu turnīri paredzēti Kiprā, Tamperē, Katovicē un Rīgā. Savukārt izslēgšanas spēles un finālposms risināsies Rīgā.