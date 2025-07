Jēkabpilī padomju “okupekļa” vietā top moderns parks. FOTO

Pirms četrarpus gadiem – 2021. gada 24. februāra nakts aizsegā, kad vēl nebija noticis Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un Saeima pieņēmusi lēmumu par visa veida padomju laika uzstādīto “okupekļu” nojaukšanu, zemnieku saimniecības “Kalves” un uzņēmuma “Krustpils enerģija” īpašnieks, bijušais Krustpils novada domes priekšsēdētājs Gundars Kalvis no postamenta iepretim Krustpils Kultūras namam Rīgas ielā 205 novāca jeb “nolaupīja” tur pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu otrajā pusēs uzstādīto 76,2 milimetru sarkanarmijas divīzijas lielgabalu “ZIS-3”, kas bija uzsliets virs kapa, kurā apbedīti Otrā pasaules karā kritušie padomju armijas karavīri un to iemeta Daugavā. Oficiālās iestādes to sākumā atzina par it kā varbūtēju noziegumu un pret Gundaru Kalvi ierosināja krimināllietu par lielgabala nolaupīšanu no padomjlaiku memoriāla, kā rezultātā arī tika sabojāti koki. Tomēr jau 2022. gada vasarā prokuratūra sākotnēji apsūdzētajam atcēla apsūdzības par iepriekš minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Gundars Kalvis arī atzina, ka, aizvācot lielgabalu, bija apskādējis trīs kokus un par to noslēdza izlīgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību, tai atlīdzinot nodarīto kaitējumu pilnā apmērā.