Ekonomikas ministrija plāno atlaist 40 darbiniekus...

Nākamajā posmā plānota vairāku laboratoriju un tehnisko ekspertīžu vienību apvienošana, kas pašlaik darbojas dažādās valsts institūcijās, tostarp Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Autoceļu kompetences centrā, AS "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls", starptautiskajā lidostā "Rīga" un AS "Latvijas valsts meži". Šādi tiks izveidota vienota, profesionāla atbalsta platforma ar skaidru kompetenču sadalījumu un efektīvu resursu izmantošanu, piebilst ministrijā.