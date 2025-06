Siguldas novada mēra amatā ievēlēts bijušais Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba

Par Vimbu balsoja nobalsoja no Siguldas novada partijas ievēlētie deputāti - Vimba, Eisaks, Jānis Zilvers, Jānis Eisaks un Mārtiņš Zemītis. Tāpat par viņu nobalsoja no partijas "Jaunā Vienotība" ievēlētā Ina Stupele un Mārtiņš Rupmejs. No LZS un LZP kopīgā saraksta ievēlētajiem deputātiem par Vimbu nobalsoja Linards Kumskis, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Jānis Zilvers, savukārt no šī paša saraksta ievēlētā Zane Berdinska balsoja pret.