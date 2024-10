Ivars Puga par teātri, laulību ar 20 gadus jaunāku sievieti un Saeimu: "Ko zaudēt nebija"

Beidzot sapratu, cik dažādi cilvēki sanāk Saeimā. Viens vēlēšanās startējis kādu apsvērumu dēļ, citam to darīt likusi degsme cīnīties un strādāt. Un kā viņi jūtas pēc tam. Jo tie pirmsvēlēšanu saukļi pamatā ir godīgi un patiesi. Tiem, kas ievēlēti pirmo reizi, vispirms, protams, jāsaprot Saeimā notiekošais, jāapgūst vietējā valoda un spēles noteikumi. Kad tajos ielauzies, itin drīz iestājas aplauziens – tu aptver, cik ļoti maz no tevis kā personas kaut kas būs atkarīgs. Ja esi starp opozīcijas deputātiem, tu esi varonis, jo deklarē, ka visi ir cūkas un tāpēc jāatlaiž. Lai gan būtībā tā ir tikai skaņas izdošana. Savukārt, ja tu esi koalīcijā, tad saproti, ka būs jāpakļaujas noteikumiem un jābalso tā, kā lems partija. Runas par to podziņu spaidīšanu ir vistīrākā patiesība, līdz ar to sevi īsti nav kur patērēt, tu vari tikai aktīvāk vai mazāk aktīvi imitēt darbību. Nu, var jau mēģināt cīnīties par taisnību, bet... Piemēram, būdams Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, iestājos par to, lai Pēterbaznīca paliktu Rīgas pilsētas īpašumā, lai to neatdod LELB Vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājumam, jo bija zināms, ka šajā gadījumā zem tā slēpās vācu ģimene, kurai, kā vēlāk noskaidrojās, bija lielas finansiālas nepatikšanas – mājas konfiskācija un kas tik vēl ne. Viņi, protams, solījās baznīcas atjaunošanā ieguldīt trīsdesmit četrdesmit miljonus, triju gadu laikā sākt un desmit gadu laikā pabeigt baznīcas atjaunošanas darbus. Jautājums ceļoja no vienas komisijas uz otru, to pavadīja matemātika un iekšējās rebes “tu man, es tev”, līdz vilciens aizripoja vāciešu virzienā, un jautājums par Pēterbaznīcas likteni nemanāmi noklusa. Aptuveni zinot, kas notika aizkulisēs, apskrējās dūša, bet viens tu neesi cīnītājs – tāpat visu izšķir balsu skaits. Kas baznīcā notiek tagad, divus gadus pēc šī lēmuma, nezinu. Bet lifts, kas toreiz kalpoja kā arguments baznīcas kritiskajam stāvoklim, šodien, kā izskatās, atkal priecīgi pārvadā ekskursantus. Bez visa kapitālā remonta... Katrā ziņā cilvēkam, kurš savas darbības politikā vērtē no morāli ētiskās puses, ilgstoši tajā palikt ir ļoti gūti, jo tas nozīmē nemitīgi iet pret savu sirdsapziņu. Un, ja kāds man teiks, ka tā nav, lai panāk priekšā – aprunāsimies.