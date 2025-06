Projekta "1000 dienas skaidrā" autors Agris Starts: "Es pierādīju sev, ka dzīve bez alkohola ir labāka!"

Sāksim ar pieejamību. Neseno grozījumu rezultātā alkohola tirdzniecības laiks ir ierobežots no pulksten 10:00 rītā līdz 20:00 vakarā – solis, kas sabiedrības veselības kontekstā ir loģisks un pamatots. Pat Latvijas Alkohola nozares asociācija atzina, ka nesaprot, kāpēc cilvēkam vajadzētu iegādāties alkoholu pulksten 8:00 no rīta.Par to mēs esam vienojušies, bet, ja paskatāmies dziļāk, Lietuva kādu laiku bija tuvu mūsu dzeršanas apmēriem, kas noveda pie tā, ka vīriešu mirstība bija dramatiskā līmenī. Viņi ieviesa grozījumus – Lietuvā alkohola tirdzniecība ir no 10:00 rītā līdz 20:00 vakarā, bet svētdienās no 10:00 rītā līdz 15:00 pēcpusdienā, bet mums no š.g. 1. augusta būs līdz 18:00 vakarā. Tie, kas uzstāja, lai alkoholu pārtrauc lietot 15:00 dienā, bija Lietuvas būvniecības asociācija, kas teica, ka viņiem jau līdz kaklam, jo šie cilvēki nevar atnākt uz darbu. Rezultātā viņiem vīriešu mirstība ir samazinājusies, alkohola patēriņš samazinājies. Statistika rāda, ka šis ir nostrādājis.