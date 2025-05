Dienvidkurzemes novada domes deputātu kandidāti: Aizputes vīndaris, Kalvenes stacijas reanimētāji un cīnītāji pret vēja parkiem

Pirms četriem gadiem novadu reformas rezultātā visvairāk pašvaldību apvienojās Dienvidkurzemē, kur Grobiņai pievienojās vēl sešas teritorijas - Durbes, Nīcas, Rucavas, Priekules, Vaiņodes, Pāvilostas un Aizputes novadi. Rezultātā tagad daudzi saka, ka novadā izjūt “nomales sindromu”, kas, pēc visa spriežot, arī ietekmēs vēlēšanu rezultātus, jo vēlētājs izvēlēsies balsot nevis par konkrētu politisko spēku, bet gan par sava pagasta vai pilsētas ļaudīm. Dienvidkurzemes novada domē jāievēl 19 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 130 no septiņiem sarakstiem. No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, “Jaunās vienotības” un Zaļo un zemnieku savienības listēm uz vietvaras deputāta krēslu kandidē visvairāk pretendentu – katrā sarakstā 22, bet no “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” tikai septiņi.