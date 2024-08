Dislocēta zemūdene un beigts valis. "Projekts 613" - kā pretkara vēstījums

Radīts kā pretkara simbols, jaunais Egona Peršēvica tēlniecības darbs vairāk runā par to, kas sagaidāms pēc kara. Mākslinieks uzskata, ka ir jādomā par to, par ko cilvēki vispār maz domā kara laikā – par sekām, par traumām, par rētām, kas paliek pēc kara, it īpaši par neredzamajām, emocionālajām traumām un par to, kā ar tām sadzīvot. "Šis darbs ir mēģinājums palīdzēt cilvēkiem sadzīvot ar kara pieredzi un ļaut atstāt karu pagātnei," savu jaundarbu skaidro tēlnieks Egons Peršēvics. Karš ir uz instinktiem bāzēts, dzīvniecisks, tāpēc arī skulptūrā ir uzskatāma kara mašinērijas un dabas sintēze. Atsauces ir redzamas arī uz Karostu, ko savulaik radīja kā militāru infrastruktūru, bet mūsdienās tās fortifikāciju fragmenti ir daļa no ainavas – ļoti civilas un ikdienišķas.