Tramps apsver piedāvāt Krievijai piekļūt Aļaskas dabas resursiem, lai izbeigtu karu Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps plāno piektdien piedāvāt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piekļuvi Aļaskas dabas resursiem un daļēju sankciju atcelšanu Krievijas aviācijas rūpniecībai apmaiņā pret kara izbeigšanu Ukrainā, vēsta britu laikraksts "The Telegraph".
Tramps apsver iespēju Krievijai piešķirt piekļuvi dabas resursiem Beringa šaurumā, kā arī varētu piedāvāt Putinam piekļuvi retzemju minerāliem Ukrainas teritorijās, ko pašlaik okupējusi Krievija, vēsta "The Telegraph".
Laikraksts ziņoja, ka ASV finanšu ministrs Skots Besents strādā pie šo ekonomisko pasākumu sagatavošanas.
Piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāms Trampa un Putina samits, kas būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021.gada.
Tiek uzskatīts, ka Ukrainā atrodas 10% no pasaules litija rezervēm, ko izmanto akumulatoru ražošanā. Divas no lielākajām litija atradnēm atrodas Krievijas kontrolētajās teritorijās.
Lielbritānijas valdības avoti laikrakstam "The Telegraph" norādīja, ka šādi ekonomiskie stimuli Eiropai varētu būt pieņemami, ja vien sabiedrība tos neuztvers kā atalgojumu Krievijai.
Laikraksts arī vēsta, ka Izraēlas Rietumkrasta okupāciju varētu izmantot kā paraugu kara izbeigšanai Ukrainā. Krievijai tādā gadījumā būtu militāra un ekonomiska kontrole pār okupēto teritoriju. "The Telegraph" norāda, ka šī ideja izskanējusi Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa sarunās ar Krievijas amatpersonām.