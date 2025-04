"Jēkabpils dambja lieta" turpinās: process pret četriem politiķiem un projektētāju

EPPO prokurors Gatis Doniks šādu vienkāršotu interpretāciju noraida: “Eiropas prokuratūra nav latviešu valodas skolotājs un gramatikas labotājs. Ja tur būtu kāds komats vai domuzīme vai garumzīmi ielikta nepareizi, droši vien, ka Eiropas prokuratūra uz to nereaģētu tā, kā Eiropas prokuratūra to ir izdarījusi pašreiz. Vēlreiz es gribu uzsvērt, ka mēs redzam to, ka šis projekts jau pirmšķietami mūsu ieskatā, iespējams, ir ticis “favoritizēts”. Ir izveidota šī šķietamā likumība, kuras dēļ kāds nepamatoti ir ieguvis, teiksim, uzvarētāju statusu, lai šo projektu realizētu dabā.”