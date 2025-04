Vēl diviem "Straupes" darbiniekiem atklāta E. coli infekcija – kopumā inficēti jau deviņi

Piena ražošanas uzņēmuma “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis apstiprina, ka uzņēmumā konstatēti vēl divi E. coli gadījumi darbiniekiem. Tie ir divi šoferi, kas nekādā veidā nav bijuši iesaistīti sveramās produkcijas ražošanā un manuālajā fasēšanā.



"Šobrīd tiek veikti ražotnes un iekārtu ārpuskārtas mazgāšanas un dezinfekcijas pasākumi, kā arī tiek īstenotas atkārtotas personāla apmācības. Jāuzsver, ka laboratoriskās pārbaudēs E. coli baktērijas klātbūtne nav apstiprināta nevienā piena ražošanas uzņēmuma “Straupe” produkcijas veidā, kā arī ņemtajos paraugos no ražošanas iekārtām, taras vai darbinieku rokām, bet uzņēmums ar pilnu atbildību pret patērētāju drošību un, ievērojot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) norādījumus, jau šobrīd piesardzības dēļ no tirdzniecības vietām ir atsaucis visus manuāli fasētos, sveramos piena produktus," pausts uzņēmuma paziņojumā.



Visi darbinieki, kuriem konstatēta E. coli klātbūtne, nekavējoties pēc analīžu rezultātu saņemšanas uz laiku atstādināti no darba pienākumu veikšanas un atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā.